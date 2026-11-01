Валенсия - Осасуна 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
29 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|18
|зщ
|Пепелу
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|33
|пз
|Аарон Майоль
|11
|нп
|Луис Риоха
|6
|нп
|Умар Садик
|7
|нп
|Арно Данжума
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|15
|зщ
|Диего Рико
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|11
|нп
|Энрике Барха
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|31
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Расинг
|14
|20
|7
|Севилья
|13
|19
|8
|Атлетик Б
|12
|16
|9
|Алавес
|13
|16
|10
|Эспаньол
|13
|15
|11
|Депортиво
|13
|15
|12
|Вильярреал
|13
|15
|13
|Осасуна
|13
|15
|14
|Сельта
|13
|13
|15
|Валенсия
|13
|12
|16
|Хетафе
|13
|12
|17
|Райо Вальекано
|12
|12
| 18
Зона вылета
|Леванте
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|13
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|13
|5
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