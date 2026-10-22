Интер Клуб Эскальдес - Университатя Кр 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Эскальдес 1 : 3 Университатя События матча Интер Эскальдес - Университатя Крайова 3' ⚽ Ассад Аль-Хамлави (0 - 1) 5' ⚽ Штефан Байарам (0 - 2) 19' Александр Романчук 26' Давид Лопес 56' ⇄ Хуан Камара / Суль 56' ⇄ Борха Арельяно / Доми Берланга 61' ⇄ Симон Элисор / Ассад Аль-Хамлави 72' ⇄ Давид Матей / Штефан Байарам 72' ⇄ Самуэль Телес / Жуан Ламейра 77' ⚽ Борха Арельяно (1 - 2) 86' ⚽ Симон Элисор (1 - 3) 87' ⇄ Рафаэль Бальдрес Германн / Давид Лопес 87' ⇄ Ламин Диаби / Виктор Алонсо 89' ⇄ Лука Бэщану / Александру Чикилдэу 90' ⇄ Робен Лафарж / Алекс Санчес Составы команд Интер Клуб Эскальдес Эскальдес-Энгордань, Андорра Университатя Кр Крайова, Румыния 13 вр Хави Диас 24 зщ Маурисио Почеттино 4 зщ Алекс Санчес 90+1' 2 зщ Анвар Эрнандес 3 зщ Хильмар Торрес 19 пз Пабло Молина 6 пз Виктор Алонсо 87' 8 пз Давид Лопес 87' 11 нп Доми Берланга 56' 9 нп Файсал Шуаиб 31 нп Sol Sidibe 56' 7 пз Хуан Камара 56' 70 нп Борха Арельяно 56' 23 пз Ламин Диаби 87' 99 нп Рафинья 87' 18 зщ Робин Ляфарж 90+1' 21 вр Лауренциу Попеску 3 зщ Александр Романчук 24 зщ Никола Стеванович 6 зщ Владимир Скречу 17 пз Карлос Мора 16 пз Жоау Ламейра 72' 8 пз Тудор Бэлуцэ 11 пз Никушор Банку 20 нп Александру Чикылдэу 89' 9 нп Ассад Аль-Хамлауи 62' 10 нп Штефан Баярам 72' 22 нп Симон Элизор 62' 30 пз Давид Матей 72' 23 пз Самуэл Телеш 72' 29 нп Лука Бэсчану 89' Голы Ассад Аль-Хамлауи Карлос Мора 0:1 3' Штефан Баярам Никушор Банку 0:2 5' Борха Арельяно Пабло Молина 1:2 78' Симон Элизор Александру Чикылдэу 1:3 86' Наказания Александр Романчук 19' Давид Лопес 26'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Клуб Эскальдес - Университатя Кр, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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