Интер Клуб Эскальдес - Университатя Кр 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Эскальдес
1 : 3
Университатя
События матча Интер Эскальдес - Университатя Крайова
3'
⚽
Ассад Аль-Хамлави (0 - 1)
5'
⚽
Штефан Байарам (0 - 2)
19'
Александр Романчук
26'
Давид Лопес
56'
⇄
Хуан Камара / Суль
56'
⇄
Борха Арельяно / Доми Берланга
61'
⇄
Симон Элисор / Ассад Аль-Хамлави
72'
⇄
Давид Матей / Штефан Байарам
72'
⇄
Самуэль Телес / Жуан Ламейра
77'
⚽
Борха Арельяно (1 - 2)
86'
⚽
Симон Элисор (1 - 3)
87'
⇄
Рафаэль Бальдрес Германн / Давид Лопес
87'
⇄
Ламин Диаби / Виктор Алонсо
89'
⇄
Лука Бэщану / Александру Чикилдэу
90'
⇄
Робен Лафарж / Алекс Санчес
Составы команд
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Университатя Кр
Крайова, Румыния
|13
|вр
|Хави Диас
|24
|зщ
|Маурисио Почеттино
|4
|зщ
|Алекс Санчес
90+1'
|2
|зщ
|Анвар Эрнандес
|3
|зщ
|Хильмар Торрес
|19
|пз
|Пабло Молина
|6
|пз
|Виктор Алонсо
87'
|8
|пз
|Давид Лопес
87'
|11
|нп
|Доми Берланга
56'
|9
|нп
|Файсал Шуаиб
|31
|нп
|Sol Sidibe
56'
|7
|пз
|Хуан Камара
56'
|70
|нп
|Борха Арельяно
56'
|23
|пз
|Ламин Диаби
87'
|99
|нп
|Рафинья
87'
|18
|зщ
|Робин Ляфарж
90+1'
|21
|вр
|Лауренциу Попеску
|3
|зщ
|Александр Романчук
|24
|зщ
|Никола Стеванович
|6
|зщ
|Владимир Скречу
|17
|пз
|Карлос Мора
|16
|пз
|Жоау Ламейра
72'
|8
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|11
|пз
|Никушор Банку
|20
|нп
|Александру Чикылдэу
89'
|9
|нп
|Ассад Аль-Хамлауи
62'
|10
|нп
|Штефан Баярам
72'
|22
|нп
|Симон Элизор
62'
|30
|пз
|Давид Матей
72'
|23
|пз
|Самуэл Телеш
72'
|29
|нп
|Лука Бэсчану
89'
Голы
Ассад Аль-Хамлауи
Карлос Мора
0:1
3'
Штефан Баярам
Никушор Банку
0:2
5'
Борха Арельяно
Пабло Молина
1:2
78'
Симон Элизор
Александру Чикылдэу
1:3
86'
Наказания
Александр Романчук
19'
Давид Лопес
26'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Клуб Эскальдес - Университатя Кр, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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