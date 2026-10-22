01:09 ()
Свернуть список

Интер Клуб Эскальдес - Университатя Кр 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Эскальдес
Эскальдес
1 : 3
Университатя
Университатя
События матча Интер Эскальдес - Университатя Крайова
3'
Ассад Аль-Хамлави (0 - 1)
5'
Штефан Байарам (0 - 2)
19'
Александр Романчук
26'
Давид Лопес
56'
Хуан Камара / Суль
56'
Борха Арельяно / Доми Берланга
61'
Симон Элисор / Ассад Аль-Хамлави
72'
Давид Матей / Штефан Байарам
72'
Самуэль Телес / Жуан Ламейра
77'
Борха Арельяно (1 - 2)
86'
Симон Элисор (1 - 3)
87'
Рафаэль Бальдрес Германн / Давид Лопес
87'
Ламин Диаби / Виктор Алонсо
89'
Лука Бэщану / Александру Чикилдэу
90'
Робен Лафарж / Алекс Санчес
Составы команд
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Университатя Кр
Крайова, Румыния
13ИспанияврХави Диас
24ИспаниязщМаурисио Почеттино
4ИспаниязщАлекс Санчес
90+1'
2МексиказщАнвар Эрнандес
3КолумбиязщХильмар Торрес
19ИспанияпзПабло Молина
6ИспанияпзВиктор Алонсо
87'
8ИспанияпзДавид Лопес
87'
11МарокконпДоми Берланга
56'
9ИспаниянпФайсал Шуаиб
31ИспаниянпSol Sidibe
56'
7ИспанияпзХуан Камара
56'
70ИспаниянпБорха Арельяно
56'
23ИспанияпзЛамин Диаби
87'
99Испаниянп Рафинья
87'
18ФранциязщРобин Ляфарж
90+1'
21РумынияврЛауренциу Попеску
3УкраиназщАлександр Романчук
24СербиязщНикола Стеванович
6РумыниязщВладимир Скречу
17Коста-РикапзКарлос Мора
16ПортугалияпзЖоау Ламейра
72'
8РумынияпзТудор Бэлуцэ
11РумынияпзНикушор Банку
20РумыниянпАлександру Чикылдэу
89'
9ПалестинанпАссад Аль-Хамлауи
62'
10РумыниянпШтефан Баярам
72'
22ФранциянпСимон Элизор
62'
30РумынияпзДавид Матей
72'
23ПортугалияпзСамуэл Телеш
72'
29РумыниянпЛука Бэсчану
89'
Голы
Ассад Аль-Хамлауи
Карлос Мора
0:1
3'
Штефан Баярам
Никушор Банку
0:2
5'
Борха Арельяно
Пабло Молина
1:2
78'
Симон Элизор
Александру Чикылдэу
1:3
86'
Наказания
Александр Романчук
19'
Давид Лопес
26'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Клуб Эскальдес - Университатя Кр, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Хетафе - Лугано 22 октября обзор матча
    Хетафе - Лугано 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Црвена Звезда - Копенгаген 22 октября обзор матча
    Црвена Звезда - Копенгаген 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Иберия 1999 - Мьельбю 22 октября обзор матча
    Иберия 1999 - Мьельбю 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Норшелланн - ЦСКА С 22 октября обзор матча
    Норшелланн - ЦСКА С 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Кауно Жальгирис - Бранн 22 октября обзор матча
    Кауно Жальгирис - Бранн 22 октября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close