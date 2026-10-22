Динамо Загреб - НЕК Неймеген 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Динамо З
2 : 4
НЕК Неймеген
События матча ГНК Динамо Загреб - НЕК
23'
Дион Дрена Бельо
25'
⚽
Клемент Бишофф (0 - 1)
33'
⚽
Дион Дрена Бельо (1 - 1)
37'
⚽
Дион Дрена Бельо (2 - 1)
44'
Ноэ Лебретон
45'
⚽
Брайан Линссен (2 - 2)
54'
⚽
Брайан Линссен (2 - 3)
59'
⇄
Дани Родригес / Икер Альмена
67'
⇄
Мислав Оршич / Арбер Ходжа
67'
⇄
Морис Валинчич / Нико Галешич
76'
⇄
Джамиро Монтейро / Деннис Гайгер
76'
⇄
Бруно Года / Маттео Винлёф
76'
⇄
Лукас Качавенда / Лука Иванушец
80'
⚽
Чэрон Шери (2 - 4)
81'
⇄
Кевин Керс / Деверон Фонвилле
81'
⇄
Габриэль Брас / Перр Схюрс
90'
⇄
Виллум Тор Виллумссон / Чэрон Шери
90'
⇄
Кай Сирхёйс / Брайан Линссен
90'
Клемент Бишофф
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
|24
|вр
|Доминик Котарски
|15
|зщ
|Нико Галешич
67'
|22
|зщ
|Маттео Перес-Винлёф
76'
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|36
|зщ
|Серхи Домингес
|10
|пз
|Лука Стойкович
|11
|пз
|Арбер Ходжа
67'
|17
|пз
|Лука Иванушец
76'
|23
|пз
|Икер Альмена
59'
|27
|пз
|Йосип Мишич
|9
|нп
|Дион Белё
|7
|пз
|Дани Родригес
59'
|25
|зщ
|Морис Валинчич
67'
|99
|нп
|Мислав Оршич
67'
|3
|зщ
|Бруно Года
76'
|80
|пз
|Лукас Качавенда
76'
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|4
|зщ
|Перр Схюрс
81'
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|22
|зщ
|Ахметджан Каплан
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
81'
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|9
|пз
|Тьяронн Чери
89'
|18
|пз
|Деннис Гайгер
75'
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|30
|пз
|Брайан Линссен
90'
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
75'
|73
|зщ
|Габриэл Браш
81'
|34
|нп
|Кевин Керс
81'
|11
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
89'
|14
|нп
|Кай Сирхёйс
90'
Запасные
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|44
|вр
|Иван Филипович
|6
|зщ
|Степан Раделич
|5
|пз
|Кирилл Кравцов
|8
|пз
|Миха Зайц
|21
|пз
|Матео Лисица
|14
|нп
|Смаил Превляк
|12
|вр
|Николас Польстер
|66
|зщ
|Альмугера Кабар
|38
|Joep Geneste
Главные тренеры
|Марио Ковачевич
Голы
Клемент Бисхофф
Ноэ Лебретон
0:1
25'
Дион Белё
Маттео Перес-Винлёф
1:1
33'
Дион Белё
2:1
37'
Брайан Линссен
Клемент Бисхофф
2:2
45'
Брайан Линссен
Дарко Неяшмич
2:3
54'
Тьяронн Чери
2:4
80'
Наказания
Дион Белё
24'
Ноэ Лебретон
44'
Клемент Бисхофф
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Загреб - НЕК Неймеген, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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