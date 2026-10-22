Динамо Загреб - НЕК Неймеген 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Динамо З 2 : 4 НЕК Неймеген События матча ГНК Динамо Загреб - НЕК 23' Дион Дрена Бельо 25' ⚽ Клемент Бишофф (0 - 1) 33' ⚽ Дион Дрена Бельо (1 - 1) 37' ⚽ Дион Дрена Бельо (2 - 1) 44' Ноэ Лебретон 45' ⚽ Брайан Линссен (2 - 2) 54' ⚽ Брайан Линссен (2 - 3) 59' ⇄ Дани Родригес / Икер Альмена 67' ⇄ Мислав Оршич / Арбер Ходжа 67' ⇄ Морис Валинчич / Нико Галешич 76' ⇄ Джамиро Монтейро / Деннис Гайгер 76' ⇄ Бруно Года / Маттео Винлёф 76' ⇄ Лукас Качавенда / Лука Иванушец 80' ⚽ Чэрон Шери (2 - 4) 81' ⇄ Кевин Керс / Деверон Фонвилле 81' ⇄ Габриэль Брас / Перр Схюрс 90' ⇄ Виллум Тор Виллумссон / Чэрон Шери 90' ⇄ Кай Сирхёйс / Брайан Линссен 90' Клемент Бишофф Составы команд Динамо З Загреб, Хорватия НЕК Неймеген Неймеген, Нидерланды 24 вр Доминик Котарски 15 зщ Нико Галешич 67' 22 зщ Маттео Перес-Винлёф 76' 26 зщ Скотт Маккенна 36 зщ Серхи Домингес 10 пз Лука Стойкович 11 пз Арбер Ходжа 67' 17 пз Лука Иванушец 76' 23 пз Икер Альмена 59' 27 пз Йосип Мишич 9 нп Дион Белё 7 пз Дани Родригес 59' 25 зщ Морис Валинчич 67' 99 нп Мислав Оршич 67' 3 зщ Бруно Года 76' 80 пз Лукас Качавенда 76' 1 вр Гонсало Креттас 4 зщ Перр Схюрс 81' 21 зщ Тобиас Шторм 22 зщ Ахметджан Каплан 24 зщ Деверон Фонвилл 81' 6 пз Дарко Неяшмич 9 пз Тьяронн Чери 89' 18 пз Деннис Гайгер 75' 20 пз Ноэ Лебретон 30 пз Брайан Линссен 90' 99 пз Клемент Бисхофф 35 пз Жамиру Монтейру 75' 73 зщ Габриэл Браш 81' 34 нп Кевин Керс 81' 11 пз Виллюм-Тор Виллюмссон 89' 14 нп Кай Сирхёйс 90' Запасные 1 вр Даниэль Загорац 44 вр Иван Филипович 6 зщ Степан Раделич 5 пз Кирилл Кравцов 8 пз Миха Зайц 21 пз Матео Лисица 14 нп Смаил Превляк 12 вр Николас Польстер 66 зщ Альмугера Кабар 38 Joep Geneste Главные тренеры Марио Ковачевич Голы Клемент Бисхофф Ноэ Лебретон 0:1 25' Дион Белё Маттео Перес-Винлёф 1:1 33' Дион Белё 2:1 37' Брайан Линссен Клемент Бисхофф 2:2 45' Брайан Линссен Дарко Неяшмич 2:3 54' Тьяронн Чери 2:4 80' Наказания Дион Белё 24' Ноэ Лебретон 44' Клемент Бисхофф 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Загреб - НЕК Неймеген, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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