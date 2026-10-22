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Динамо Загреб - НЕК Неймеген 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Динамо З
Динамо З
2 : 4
НЕК Неймеген
НЕК Неймеген
События матча ГНК Динамо Загреб - НЕК
23'
Дион Дрена Бельо
25'
Клемент Бишофф (0 - 1)
33'
Дион Дрена Бельо (1 - 1)
37'
Дион Дрена Бельо (2 - 1)
44'
Ноэ Лебретон
45'
Брайан Линссен (2 - 2)
54'
Брайан Линссен (2 - 3)
59'
Дани Родригес / Икер Альмена
67'
Мислав Оршич / Арбер Ходжа
67'
Морис Валинчич / Нико Галешич
76'
Джамиро Монтейро / Деннис Гайгер
76'
Бруно Года / Маттео Винлёф
76'
Лукас Качавенда / Лука Иванушец
80'
Чэрон Шери (2 - 4)
81'
Кевин Керс / Деверон Фонвилле
81'
Габриэль Брас / Перр Схюрс
90'
Виллум Тор Виллумссон / Чэрон Шери
90'
Кай Сирхёйс / Брайан Линссен
90'
Клемент Бишофф
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
24ХорватияврДоминик Котарски
15ХорватиязщНико Галешич
67'
22ШвециязщМаттео Перес-Винлёф
76'
26ШотландиязщСкотт Маккенна
36ИспаниязщСерхи Домингес
10ХорватияпзЛука Стойкович
11АлбанияпзАрбер Ходжа
67'
17ХорватияпзЛука Иванушец
76'
23ИспанияпзИкер Альмена
59'
27ХорватияпзЙосип Мишич
9ХорватиянпДион Белё
7ИспанияпзДани Родригес
59'
25ХорватиязщМорис Валинчич
67'
99ХорватиянпМислав Оршич
67'
3ХорватиязщБруно Года
76'
80ХорватияпзЛукас Качавенда
76'
1АргентинаврГонсало Креттас
4НидерландызщПерр Схюрс
81'
21ДаниязщТобиас Шторм
22ТурциязщАхметджан Каплан
24КюрасаозщДеверон Фонвилл
81'
6ХорватияпзДарко Неяшмич
9СуринампзТьяронн Чери
89'
18ГерманияпзДеннис Гайгер
75'
20ФранцияпзНоэ Лебретон
30НидерландыпзБрайан Линссен
90'
99ДанияпзКлемент Бисхофф
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
75'
73ПортугалиязщГабриэл Браш
81'
34НидерландынпКевин Керс
81'
11ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
89'
14НидерландынпКай Сирхёйс
90'
Запасные
1ХорватияврДаниэль Загорац
44ХорватияврИван Филипович
6Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
5РоссияпзКирилл Кравцов
8СловенияпзМиха Зайц
21ХорватияпзМатео Лисица
14Босния и ГерцеговинанпСмаил Превляк
12АвстрияврНиколас Польстер
66ГерманиязщАльмугера Кабар
38НидерландыJoep Geneste
Главные тренеры
ХорватияМарио Ковачевич
Голы
Клемент Бисхофф
Ноэ Лебретон
0:1
25'
Дион Белё
Маттео Перес-Винлёф
1:1
33'
Дион Белё
2:1
37'
Брайан Линссен
Клемент Бисхофф
2:2
45'
Брайан Линссен
Дарко Неяшмич
2:3
54'
Тьяронн Чери
2:4
80'
Наказания
Дион Белё
24'
Ноэ Лебретон
44'
Клемент Бисхофф
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Загреб - НЕК Неймеген, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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