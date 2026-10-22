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Юнион - Хапоэль Б-Ш 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Юнион
Юнион
4 : 0
Хапоэль Б-Ш
Хапоэль Б-Ш
События матча Юнион Сент-Жилуаз - Хапоэль Беэр-Шева
14'
Рауль Флоруц / Матео Биондич
20'
Нохим Шибани
25'
Нив Иехошуа
30'
Дилан Акино / Дариус Олару
45'
Рауль Флоруц (1 - 0)Пенальти
45'
Захи Ахмед
54'
Жуан Виктор / Элиэль Перец
58'
Мигель Витор
60'
Гильерме Смит (2 - 0)
66'
Хамоде Канаан / Форсон Аманква
66'
Адриан Угарриса / Игорь Златанович
66'
Матан Балтакса / Мигель Витор
72'
Камиль Ван де Перре
76'
Амир Ганах / Гай Мизрахи
77'
Дилан Акино (3 - 0)
79'
Даниэль Тшиланда / Массир Силла
79'
Дензел Де Рове / Нохим Шибани
79'
Кевин Родригес / Релебохиле Мофкенг
81'
Гильерме Смит (4 - 0)
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
27БельгиязщЛуи Патрис
55ЯпониязщНикки Хавенаар
29СенегалзщMassire Sylla
79'
4ФранциязщNohim Chibani
79'
23ШвецияпзБесфорт Зенели
6БельгияпзКамил ван де Перре
28РумынияпзДариус Олару
30'
38ЮАРнпРелебохиле Мофокенг
79'
9ГерманиянпMateo Biondic
14'
11БразилиянпГильерме Смит
30АвстриянпРауль Флоруч
14'
20АргентинанпДилан Акино
30'
43БельгиязщДаниэль Чиланда
79'
21БельгиязщДензел Де Руве
79'
13ЭквадорнпKевин Родригес
79'
1ИзраильврОфир Марсиано
2ИзраильзщГай Мизрахи
76'
4ИзраильзщМигел Витор
66'
12ИзраильзщИтай Ротман
5ПортугалиязщПедру Амадор
7ИзраильпзЭлиэль Перец
54'
28ИзраильпзНив Иеошуа
17ГанапзАманква Форсон
66'
9ИзраильпзЗахи Ахмед
20ЯмайканпJavon East
66СербиянпИгор Златанович
66'
70БразилиянпJoão Victor Vieira Ferreira Sousa
54'
3ИзраильзщМатан Балтакса
66'
8ИзраильпзМохаммад Кнаан
66'
90ПерунпАдриан Угарриса
66'
11ИзраильпзАмир Ганах
76'
Запасные
1БельгияврВик Шамбаре
18ГрузияврГеоргий Кавлашвили
26АнглиязщРосс Сайкс
32БельгиянпСеку Кейта
39БельгияYoussef Hamoutahar
34АргентинаврМарко Вольф
36ИзраильврЙонатан Шани
13ИзраильзщОфир Давидзада
44СенегалзщДжибриль Диоп
45ИзраильпзМохаммед Абу Руми
14ИзраильнпЙонас Маледе
Главные тренеры
БельгияДавид Юбер
ИзраильРан Козух
Голы
Рауль Флоруч
1:0
45+1'
Гильерме Смит
Релебохиле Мофокенг
2:0
61'
Дилан Акино
3:0
77'
Гильерме Смит
Дензел Де Руве
4:0
81'
Наказания
Nohim Chibani
20'
Нив Иеошуа
25'
Захи Ахмед
45+6'
Мигел Витор
58'
Камил ван де Перре
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Юнион - Хапоэль Б-Ш, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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