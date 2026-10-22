Юнион - Хапоэль Б-Ш 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Юнион 4 : 0 Хапоэль Б-Ш События матча Юнион Сент-Жилуаз - Хапоэль Беэр-Шева 14' ⇄ Рауль Флоруц / Матео Биондич 20' Нохим Шибани 25' Нив Иехошуа 30' ⇄ Дилан Акино / Дариус Олару 45' ⚽ Рауль Флоруц (1 - 0) Пенальти 45' Захи Ахмед 54' ⇄ Жуан Виктор / Элиэль Перец 58' Мигель Витор 60' ⚽ Гильерме Смит (2 - 0) 66' ⇄ Хамоде Канаан / Форсон Аманква 66' ⇄ Адриан Угарриса / Игорь Златанович 66' ⇄ Матан Балтакса / Мигель Витор 72' Камиль Ван де Перре 76' ⇄ Амир Ганах / Гай Мизрахи 77' ⚽ Дилан Акино (3 - 0) 79' ⇄ Даниэль Тшиланда / Массир Силла 79' ⇄ Дензел Де Рове / Нохим Шибани 79' ⇄ Кевин Родригес / Релебохиле Мофкенг 81' ⚽ Гильерме Смит (4 - 0) Составы команд Юнион Брюссель, Бельгия Хапоэль Б-Ш Беэр-Шева, Израиль 12 вр Эрве Коффи 27 зщ Луи Патрис 55 зщ Никки Хавенаар 29 зщ Massire Sylla 79' 4 зщ Nohim Chibani 79' 23 пз Бесфорт Зенели 6 пз Камил ван де Перре 28 пз Дариус Олару 30' 38 нп Релебохиле Мофокенг 79' 9 нп Mateo Biondic 14' 11 нп Гильерме Смит 30 нп Рауль Флоруч 14' 20 нп Дилан Акино 30' 43 зщ Даниэль Чиланда 79' 21 зщ Дензел Де Руве 79' 13 нп Kевин Родригес 79' 1 вр Офир Марсиано 2 зщ Гай Мизрахи 76' 4 зщ Мигел Витор 66' 12 зщ Итай Ротман 5 зщ Педру Амадор 7 пз Элиэль Перец 54' 28 пз Нив Иеошуа 17 пз Аманква Форсон 66' 9 пз Захи Ахмед 20 нп Javon East 66 нп Игор Златанович 66' 70 нп João Victor Vieira Ferreira Sousa 54' 3 зщ Матан Балтакса 66' 8 пз Мохаммад Кнаан 66' 90 нп Адриан Угарриса 66' 11 пз Амир Ганах 76' Запасные 1 вр Вик Шамбаре 18 вр Георгий Кавлашвили 26 зщ Росс Сайкс 32 нп Секу Кейта 39 Youssef Hamoutahar 34 вр Марко Вольф 36 вр Йонатан Шани 13 зщ Офир Давидзада 44 зщ Джибриль Диоп 45 пз Мохаммед Абу Руми 14 нп Йонас Маледе Главные тренеры Давид Юбер Ран Козух Голы Рауль Флоруч 1:0 45+1' Гильерме Смит Релебохиле Мофокенг 2:0 61' Дилан Акино 3:0 77' Гильерме Смит Дензел Де Руве 4:0 81' Наказания Nohim Chibani 20' Нив Иеошуа 25' Захи Ахмед 45+6' Мигел Витор 58' Камил ван де Перре 72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Юнион - Хапоэль Б-Ш, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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