Юнион - Хапоэль Б-Ш 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Юнион
4 : 0
Хапоэль Б-Ш
События матча Юнион Сент-Жилуаз - Хапоэль Беэр-Шева
14'
⇄
Рауль Флоруц / Матео Биондич
20'
Нохим Шибани
25'
Нив Иехошуа
30'
⇄
Дилан Акино / Дариус Олару
45'
⚽
Рауль Флоруц (1 - 0)Пенальти
45'
Захи Ахмед
54'
⇄
Жуан Виктор / Элиэль Перец
58'
Мигель Витор
60'
⚽
Гильерме Смит (2 - 0)
66'
⇄
Хамоде Канаан / Форсон Аманква
66'
⇄
Адриан Угарриса / Игорь Златанович
66'
⇄
Матан Балтакса / Мигель Витор
72'
Камиль Ван де Перре
76'
⇄
Амир Ганах / Гай Мизрахи
77'
⚽
Дилан Акино (3 - 0)
79'
⇄
Даниэль Тшиланда / Массир Силла
79'
⇄
Дензел Де Рове / Нохим Шибани
79'
⇄
Кевин Родригес / Релебохиле Мофкенг
81'
⚽
Гильерме Смит (4 - 0)
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
|12
|вр
|Эрве Коффи
|27
|зщ
|Луи Патрис
|55
|зщ
|Никки Хавенаар
|29
|зщ
|Massire Sylla
79'
|4
|зщ
|Nohim Chibani
79'
|23
|пз
|Бесфорт Зенели
|6
|пз
|Камил ван де Перре
|28
|пз
|Дариус Олару
30'
|38
|нп
|Релебохиле Мофокенг
79'
|9
|нп
|Mateo Biondic
14'
|11
|нп
|Гильерме Смит
|30
|нп
|Рауль Флоруч
14'
|20
|нп
|Дилан Акино
30'
|43
|зщ
|Даниэль Чиланда
79'
|21
|зщ
|Дензел Де Руве
79'
|13
|нп
|Kевин Родригес
79'
|1
|вр
|Офир Марсиано
|2
|зщ
|Гай Мизрахи
76'
|4
|зщ
|Мигел Витор
66'
|12
|зщ
|Итай Ротман
|5
|зщ
|Педру Амадор
|7
|пз
|Элиэль Перец
54'
|28
|пз
|Нив Иеошуа
|17
|пз
|Аманква Форсон
66'
|9
|пз
|Захи Ахмед
|20
|нп
|Javon East
|66
|нп
|Игор Златанович
66'
|70
|нп
|João Victor Vieira Ferreira Sousa
54'
|3
|зщ
|Матан Балтакса
66'
|8
|пз
|Мохаммад Кнаан
66'
|90
|нп
|Адриан Угарриса
66'
|11
|пз
|Амир Ганах
76'
Запасные
|1
|вр
|Вик Шамбаре
|18
|вр
|Георгий Кавлашвили
|26
|зщ
|Росс Сайкс
|32
|нп
|Секу Кейта
|39
|Youssef Hamoutahar
|34
|вр
|Марко Вольф
|36
|вр
|Йонатан Шани
|13
|зщ
|Офир Давидзада
|44
|зщ
|Джибриль Диоп
|45
|пз
|Мохаммед Абу Руми
|14
|нп
|Йонас Маледе
Главные тренеры
|Давид Юбер
|Ран Козух
Голы
Рауль Флоруч
1:0
45+1'
Гильерме Смит
Релебохиле Мофокенг
2:0
61'
Дилан Акино
3:0
77'
Гильерме Смит
Дензел Де Руве
4:0
81'
Наказания
Nohim Chibani
20'
Нив Иеошуа
25'
Захи Ахмед
45+6'
Мигел Витор
58'
Камил ван де Перре
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Юнион - Хапоэль Б-Ш, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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