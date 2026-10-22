Хетафе - Лугано 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Хетафе 2 : 5 Лугано События матча Хетафе - Лугано 2' ⚽ Иван Асон (1 - 0) 3' ⚽ Альбиан Аети (1 - 1) 7' ⚽ Янис Симиньяни (1 - 2) 13' Янис Симиньяни 20' Уран Бислими 23' Борха Майораль 26' ⚽ Альбиан Аети (1 - 3) 46' ⇄ Неманья Гудель / Альберто Риско 46' ⇄ Хоан Мохика / Давинчи 46' ⇄ Рамон Терратс / Абдель Абкар 46' ⇄ Мартин Сатриано / Кико Фемения 50' ⚽ Уран Бислими (1 - 4) 57' Дерек Алессандро Монкада Аргихо 59' ⇄ Мартим Маркеш / Янис Симиньяни 59' ⇄ Элиас Пильстрём / Дерек Алессандро Монкада Аргихо 66' ⇄ Энес Юнал / Иван Асон 66' ⇄ Кевин Беренс / Альбиан Аети 70' Ларс Лукас Май 73' Маттиа Дзанотти 74' ⚽ Борха Майораль (2 - 4) 75' ⇄ Бехруз Каримов / Даниэл дос Сантос 75' ⇄ Эгзджан Алиоски / Маттиа Дзанотти 90' ⚽ Кевин Беренс (2 - 5) Составы команд Хетафе Хетафе, Испания Лугано Лугано, Швейцария 13 вр Давид Сория 5 зщ Абделькадир Абкар 46' 26 зщ Жан Ив Валу 3 зщ Давинчи 46' 2 зщ Джене 21 зщ Андрес Гарсия 17 пз Кико Фемения 46' 16 пз Франчо Серрано 28 пз Альберто Риско 46' 9 нп Борха Майораль 20 нп Иван Асон 66' 8 пз Неманья Гудель 46' 22 пз Хоан Мохика 46' 11 пз Рамон Терратс 46' 10 нп Мартин Сатриано 46' 19 нп Энес Унал 66' 16 вр Давид фон Бальмос 6 зщ Антониос Пападопулос 17 зщ Ларс Лукас Май 3 зщ Анн Делькруа 46 зщ Маттия Дзанотти 75' 25 пз Уран Бислими 8 пз Анто Гргич 27 пз Даниэл Душ Сантуш 75' 21 пз Янис Симиньяни 59' 30 пз Дерек Монкада 59' 9 нп Альбиан Айети 66' 26 зщ Мартим Маркеш 59' 24 пз Elias Pihlstroem 59' 91 нп Кевин Бехренс 66' 7 зщ Эзган Алиоски 75' 2 зщ Бехруджон Каримов 75' Запасные 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 4 зщ Саба Сазонов 15 зщ Себастьян Боселли 6 пз Марио Мартин 28 вр Феликс Гебхардт 99 вр Диего Мина 4 зщ Дамиан Келвин 14 пз Ахмед Кендуки 22 пз Beckham Castro Главные тренеры Хосе Бордалас Голы Иван Асон 1:0 2' Альбиан Айети Даниэл Душ Сантуш 1:1 3' Янис Симиньяни Альбиан Айети 1:2 7' Альбиан Айети Дерек Монкада 1:3 26' Уран Бислими Маттия Дзанотти 1:4 50' Борха Майораль 2:4 74' Кевин Бехренс 2:5 90+2' Наказания Янис Симиньяни 13' Уран Бислими 20' Борха Майораль 23' Дерек Монкада 57' Ларс Лукас Май 70' Маттия Дзанотти 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Лугано, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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