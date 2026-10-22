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Хетафе - Лугано 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Хетафе
Хетафе
2 : 5
Лугано
Лугано
События матча Хетафе - Лугано
2'
Иван Асон (1 - 0)
3'
Альбиан Аети (1 - 1)
7'
Янис Симиньяни (1 - 2)
13'
Янис Симиньяни
20'
Уран Бислими
23'
Борха Майораль
26'
Альбиан Аети (1 - 3)
46'
Неманья Гудель / Альберто Риско
46'
Хоан Мохика / Давинчи
46'
Рамон Терратс / Абдель Абкар
46'
Мартин Сатриано / Кико Фемения
50'
Уран Бислими (1 - 4)
57'
Дерек Алессандро Монкада Аргихо
59'
Мартим Маркеш / Янис Симиньяни
59'
Элиас Пильстрём / Дерек Алессандро Монкада Аргихо
66'
Энес Юнал / Иван Асон
66'
Кевин Беренс / Альбиан Аети
70'
Ларс Лукас Май
73'
Маттиа Дзанотти
74'
Борха Майораль (2 - 4)
75'
Бехруз Каримов / Даниэл дос Сантос
75'
Эгзджан Алиоски / Маттиа Дзанотти
90'
Кевин Беренс (2 - 5)
Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Лугано
Лугано, Швейцария
13ИспанияврДавид Сория
5МароккозщАбделькадир Абкар
46'
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
3Испаниязщ Давинчи
46'
2Тогозщ Джене
21ИспаниязщАндрес Гарсия
17ИспанияпзКико Фемения
46'
16ИспанияпзФранчо Серрано
28ИспанияпзАльберто Риско
46'
9ИспаниянпБорха Майораль
20ИспаниянпИван Асон
66'
8СербияпзНеманья Гудель
46'
22КолумбияпзХоан Мохика
46'
11ИспанияпзРамон Терратс
46'
10УругвайнпМартин Сатриано
46'
19ТурциянпЭнес Унал
66'
16ШвейцарияврДавид фон Бальмос
6ГерманиязщАнтониос Пападопулос
17ГерманиязщЛарс Лукас Май
3ГаитизщАнн Делькруа
46ИталиязщМаттия Дзанотти
75'
25ШвейцарияпзУран Бислими
8ШвейцарияпзАнто Гргич
27ШвейцарияпзДаниэл Душ Сантуш
75'
21ФранцияпзЯнис Симиньяни
59'
30ГондураспзДерек Монкада
59'
9ШвейцариянпАльбиан Айети
66'
26ПортугалиязщМартим Маркеш
59'
24ШвецияпзElias Pihlstroem
59'
91ГерманиянпКевин Бехренс
66'
7Северная МакедониязщЭзган Алиоски
75'
2УзбекистанзщБехруджон Каримов
75'
Запасные
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
4ГрузиязщСаба Сазонов
15УругвайзщСебастьян Боселли
6ИспанияпзМарио Мартин
28ГерманияврФеликс Гебхардт
99ШвейцарияврДиего Мина
4ШвейцариязщДамиан Келвин
14АлжирпзАхмед Кендуки
22КолумбияпзBeckham Castro
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
Голы
Иван Асон
1:0
2'
Альбиан Айети
Даниэл Душ Сантуш
1:1
3'
Янис Симиньяни
Альбиан Айети
1:2
7'
Альбиан Айети
Дерек Монкада
1:3
26'
Уран Бислими
Маттия Дзанотти
1:4
50'
Борха Майораль
2:4
74'
Кевин Бехренс
2:5
90+2'
Наказания
Янис Симиньяни
13'
Уран Бислими
20'
Борха Майораль
23'
Дерек Монкада
57'
Ларс Лукас Май
70'
Маттия Дзанотти
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Лугано, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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