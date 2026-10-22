Хетафе - Лугано 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Хетафе
2 : 5
Лугано
События матча Хетафе - Лугано
2'
⚽
Иван Асон (1 - 0)
3'
⚽
Альбиан Аети (1 - 1)
7'
⚽
Янис Симиньяни (1 - 2)
13'
Янис Симиньяни
20'
Уран Бислими
23'
Борха Майораль
26'
⚽
Альбиан Аети (1 - 3)
46'
⇄
Неманья Гудель / Альберто Риско
46'
⇄
Хоан Мохика / Давинчи
46'
⇄
Рамон Терратс / Абдель Абкар
46'
⇄
Мартин Сатриано / Кико Фемения
50'
⚽
Уран Бислими (1 - 4)
57'
Дерек Алессандро Монкада Аргихо
59'
⇄
Мартим Маркеш / Янис Симиньяни
59'
⇄
Элиас Пильстрём / Дерек Алессандро Монкада Аргихо
66'
⇄
Энес Юнал / Иван Асон
66'
⇄
Кевин Беренс / Альбиан Аети
70'
Ларс Лукас Май
73'
Маттиа Дзанотти
74'
⚽
Борха Майораль (2 - 4)
75'
⇄
Бехруз Каримов / Даниэл дос Сантос
75'
⇄
Эгзджан Алиоски / Маттиа Дзанотти
90'
⚽
Кевин Беренс (2 - 5)
Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Лугано
Лугано, Швейцария
|13
|вр
|Давид Сория
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
46'
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|3
|зщ
|Давинчи
46'
|2
|зщ
|Джене
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|17
|пз
|Кико Фемения
46'
|16
|пз
|Франчо Серрано
|28
|пз
|Альберто Риско
46'
|9
|нп
|Борха Майораль
|20
|нп
|Иван Асон
66'
|8
|пз
|Неманья Гудель
46'
|22
|пз
|Хоан Мохика
46'
|11
|пз
|Рамон Терратс
46'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
46'
|19
|нп
|Энес Унал
66'
|16
|вр
|Давид фон Бальмос
|6
|зщ
|Антониос Пападопулос
|17
|зщ
|Ларс Лукас Май
|3
|зщ
|Анн Делькруа
|46
|зщ
|Маттия Дзанотти
75'
|25
|пз
|Уран Бислими
|8
|пз
|Анто Гргич
|27
|пз
|Даниэл Душ Сантуш
75'
|21
|пз
|Янис Симиньяни
59'
|30
|пз
|Дерек Монкада
59'
|9
|нп
|Альбиан Айети
66'
|26
|зщ
|Мартим Маркеш
59'
|24
|пз
|Elias Pihlstroem
59'
|91
|нп
|Кевин Бехренс
66'
|7
|зщ
|Эзган Алиоски
75'
|2
|зщ
|Бехруджон Каримов
75'
Запасные
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|6
|пз
|Марио Мартин
|28
|вр
|Феликс Гебхардт
|99
|вр
|Диего Мина
|4
|зщ
|Дамиан Келвин
|14
|пз
|Ахмед Кендуки
|22
|пз
|Beckham Castro
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
Голы
Иван Асон
1:0
2'
Альбиан Айети
Даниэл Душ Сантуш
1:1
3'
Янис Симиньяни
Альбиан Айети
1:2
7'
Альбиан Айети
Дерек Монкада
1:3
26'
Уран Бислими
Маттия Дзанотти
1:4
50'
Борха Майораль
2:4
74'
Кевин Бехренс
2:5
90+2'
Наказания
Янис Симиньяни
13'
Уран Бислими
20'
Борха Майораль
23'
Дерек Монкада
57'
Ларс Лукас Май
70'
Маттия Дзанотти
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Лугано, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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