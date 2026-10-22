Црвена Звезда - Копенгаген 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Црвена Звезда 2 : 2 Копенгаген События матча ФК «Црвена звезда» - Копенгаген 12' Джунносуке Сузуки 22' Юта Накаяма 29' ⚽ Матей Гаштаров (0 - 1) Автогол 34' ⚽ Тими Макс Эльшник (1 - 1) 38' Раде Крунич 40' Хунор Немет 41' ⚽ Василий Костов (2 - 1) 46' ⇄ Акош Маркграф / Джунносуке Сузуки 46' ⇄ Виктор Бьярки Дадасон / Андреас Корнелиус 62' ⇄ Мухаммед Чам Мухаммед Чам / Томаш Хендель 62' ⇄ Маркос Лопес / Родриго Уэскас 62' ⇄ Мадс Эмиль Мадсен / Роберт 70' ⚽ Маэр Каррисо (2 - 2) 80' ⇄ Мохамед Эльюнусси / Маэр Каррисо 84' ⇄ Лоизос Лоизу / Владимир Лучич 84' ⇄ Мохаммад Абу Фани / Василий Костов 90' Стефан Гудель Прямое удаление Составы команд Црвена Звезда Белград, Сербия Копенгаген Копенгаген, Дания 1 вр Лима Матеус 45 зщ Стефан Гудель 60 зщ Matej Gashtarov 3 зщ Юта Накаяма 37 пз Владимир Лучич 84' 20 пз Томас Гендель 62' 33 пз Раде Крунич 23 пз Михайло Ристич 22 пз Василие Костов 84' 21 пз Тими Элшник 9 нп Бамба Дьенг 70 нп Мухаммед Чам Сарачевич 62' 75 пз Лоизос Лоизу 84' 15 пз Мохаммад Абу Фани 84' 1 вр Диант Рамай 20 зщ Дзюнносукэ Судзуки 46' 2 зщ Феликс Беймо 24 зщ Биргер Мелинг 4 зщ Асгер Сёренсен 13 зщ Родриго Хуэскас 62' 16 пз Роберт 62' 27 пз Томас Дилейни 28 пз Хунор Немет 7 нп Маэр Каррисо 80' 14 нп Андреас Корнелиус 46' 6 пз Акош Маркграф 46' 39 нп Виктор Дадасон 46' 15 зщ Маркос Лопес 62' 21 пз Мадс Мадсен 62' 10 пз Мохамед Эльюнусси 80' Запасные 13 зщ Милош Велькович 30 зщ Франклин Тебо Ученна 4 пз Мирко Иванич 6 пз Махмуду Баджо 19 пз Ye-Geon Kim 7 нп Марко Арнаутович 8 нп Кристиян Балов 10 нп Александар Катаи 50 Savo Radanovic 31 вр Рунар Алекс Рунарссон 18 зщ Kenan Myrie 36 пз Уильям Клем 44 пз Geovanni Vianney 51 Tobias Breum-Harild 34 Marvin Nasnas 45 Gunnar Olsen Главные тренеры Альберт Риера Бо Свенссон Голы Matej Gashtarov 0:1 29' Тими Элшник Владимир Лучич 1:1 34' Василие Костов Михайло Ристич 2:1 41' Маэр Каррисо Акош Маркграф 2:2 70' Наказания Дзюнносукэ Судзуки 13' Юта Накаяма 22' Раде Крунич 38' Хунор Немет 40' Стефан Гудель 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Црвена Звезда - Копенгаген, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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