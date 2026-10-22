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Црвена Звезда - Копенгаген 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Црвена Звезда
Црвена Звезда
2 : 2
Копенгаген
Копенгаген
События матча ФК «Црвена звезда» - Копенгаген
12'
Джунносуке Сузуки
22'
Юта Накаяма
29'
Матей Гаштаров (0 - 1)Автогол
34'
Тими Макс Эльшник (1 - 1)
38'
Раде Крунич
40'
Хунор Немет
41'
Василий Костов (2 - 1)
46'
Акош Маркграф / Джунносуке Сузуки
46'
Виктор Бьярки Дадасон / Андреас Корнелиус
62'
Мухаммед Чам Мухаммед Чам / Томаш Хендель
62'
Маркос Лопес / Родриго Уэскас
62'
Мадс Эмиль Мадсен / Роберт
70'
Маэр Каррисо (2 - 2)
80'
Мохамед Эльюнусси / Маэр Каррисо
84'
Лоизос Лоизу / Владимир Лучич
84'
Мохаммад Абу Фани / Василий Костов
90'
Стефан ГудельПрямое удаление
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1БразилияврЛима Матеус
45СербиязщСтефан Гудель
60Северная МакедониязщMatej Gashtarov
3ЯпониязщЮта Накаяма
37СербияпзВладимир Лучич
84'
20ПортугалияпзТомас Гендель
62'
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
23СербияпзМихайло Ристич
22СербияпзВасилие Костов
84'
21СловенияпзТими Элшник
9СенегалнпБамба Дьенг
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
62'
75КипрпзЛоизос Лоизу
84'
15ИзраильпзМохаммад Абу Фани
84'
1ГерманияврДиант Рамай
20ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
46'
2ШвециязщФеликс Беймо
24НорвегиязщБиргер Мелинг
4ДаниязщАсгер Сёренсен
13МексиказщРодриго Хуэскас
62'
16Бразилияпз Роберт
62'
27ДанияпзТомас Дилейни
28ВенгрияпзХунор Немет
7АргентинанпМаэр Каррисо
80'
14ДаниянпАндреас Корнелиус
46'
6ВенгрияпзАкош Маркграф
46'
39ИсландиянпВиктор Дадасон
46'
15ПерузщМаркос Лопес
62'
21ДанияпзМадс Мадсен
62'
10НорвегияпзМохамед Эльюнусси
80'
Запасные
13СербиязщМилош Велькович
30НигериязщФранклин Тебо Ученна
4ЧерногорияпзМирко Иванич
6ГамбияпзМахмуду Баджо
19Южная КореяпзYe-Geon Kim
7АвстриянпМарко Арнаутович
8БолгариянпКристиян Балов
10СербиянпАлександар Катаи
50СербияSavo Radanovic
31ИсландияврРунар Алекс Рунарссон
18Коста-РиказщKenan Myrie
36ДанияпзУильям Клем
44КамерунпзGeovanni Vianney
51ДанияTobias Breum-Harild
34ДанияMarvin Nasnas
45ИсландияGunnar Olsen
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
ДанияБо Свенссон
Голы
Matej Gashtarov
0:1
29'
Тими Элшник
Владимир Лучич
1:1
34'
Василие Костов
Михайло Ристич
2:1
41'
Маэр Каррисо
Акош Маркграф
2:2
70'
Наказания
Дзюнносукэ Судзуки
13'
Юта Накаяма
22'
Раде Крунич
38'
Хунор Немет
40'
Стефан Гудель
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Црвена Звезда - Копенгаген, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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