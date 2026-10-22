Црвена Звезда - Копенгаген 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Црвена Звезда
2 : 2
Копенгаген
События матча ФК «Црвена звезда» - Копенгаген
12'
Джунносуке Сузуки
22'
Юта Накаяма
29'
⚽
Матей Гаштаров (0 - 1)Автогол
34'
⚽
Тими Макс Эльшник (1 - 1)
38'
Раде Крунич
40'
Хунор Немет
41'
⚽
Василий Костов (2 - 1)
46'
⇄
Акош Маркграф / Джунносуке Сузуки
46'
⇄
Виктор Бьярки Дадасон / Андреас Корнелиус
62'
⇄
Мухаммед Чам Мухаммед Чам / Томаш Хендель
62'
⇄
Маркос Лопес / Родриго Уэскас
62'
⇄
Мадс Эмиль Мадсен / Роберт
70'
⚽
Маэр Каррисо (2 - 2)
80'
⇄
Мохамед Эльюнусси / Маэр Каррисо
84'
⇄
Лоизос Лоизу / Владимир Лучич
84'
⇄
Мохаммад Абу Фани / Василий Костов
90'
Стефан ГудельПрямое удаление
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Лима Матеус
|45
|зщ
|Стефан Гудель
|60
|зщ
|Matej Gashtarov
|3
|зщ
|Юта Накаяма
|37
|пз
|Владимир Лучич
84'
|20
|пз
|Томас Гендель
62'
|33
|пз
|Раде Крунич
|23
|пз
|Михайло Ристич
|22
|пз
|Василие Костов
84'
|21
|пз
|Тими Элшник
|9
|нп
|Бамба Дьенг
|70
|нп
|Мухаммед Чам Сарачевич
62'
|75
|пз
|Лоизос Лоизу
84'
|15
|пз
|Мохаммад Абу Фани
84'
|1
|вр
|Диант Рамай
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
46'
|2
|зщ
|Феликс Беймо
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|4
|зщ
|Асгер Сёренсен
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
62'
|16
|пз
|Роберт
62'
|27
|пз
|Томас Дилейни
|28
|пз
|Хунор Немет
|7
|нп
|Маэр Каррисо
80'
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
46'
|6
|пз
|Акош Маркграф
46'
|39
|нп
|Виктор Дадасон
46'
|15
|зщ
|Маркос Лопес
62'
|21
|пз
|Мадс Мадсен
62'
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
80'
Запасные
|13
|зщ
|Милош Велькович
|30
|зщ
|Франклин Тебо Ученна
|4
|пз
|Мирко Иванич
|6
|пз
|Махмуду Баджо
|19
|пз
|Ye-Geon Kim
|7
|нп
|Марко Арнаутович
|8
|нп
|Кристиян Балов
|10
|нп
|Александар Катаи
|50
|Savo Radanovic
|31
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|18
|зщ
|Kenan Myrie
|36
|пз
|Уильям Клем
|44
|пз
|Geovanni Vianney
|51
|Tobias Breum-Harild
|34
|Marvin Nasnas
|45
|Gunnar Olsen
Главные тренеры
|Альберт Риера
|Бо Свенссон
Голы
Matej Gashtarov
0:1
29'
Тими Элшник
Владимир Лучич
1:1
34'
Василие Костов
Михайло Ристич
2:1
41'
Маэр Каррисо
Акош Маркграф
2:2
70'
Наказания
Дзюнносукэ Судзуки
13'
Юта Накаяма
22'
Раде Крунич
38'
Хунор Немет
40'
Стефан Гудель
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Црвена Звезда - Копенгаген, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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