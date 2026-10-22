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Ференцварош - Торринсе 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Ференцварош
Ференцварош
4 : 1
Торринсе
Торринсе
События матча Ференцварош - Торреэнсе
9'
Кристоффер Захариассен
17'
Алехандро Альфаро
19'
Жонатан Мутомбо
20'
Юсуф Бамиделе (1 - 0)
23'
Мануэль Посо (1 - 1)
57'
Мариус Корбу / Адам Мадарас
58'
Мариано Гомес (2 - 1)
63'
Данни Жан / Алехандро Альфаро
63'
Нуха Ятта / Карем Зоаби
68'
Юсуф Бамиделе
74'
Малик Абубакари / Муса Драмме
74'
Луис Кинтеро / Мануэль Посо
75'
Хабиб Майга / Даниэль Арзани
75'
Ленни Жозеф / Юсуф Бамиделе
76'
Мариус Корбу
80'
Мохамед Али Дьядье (3 - 1)Автогол
81'
Андре Симойнш / Жоау Маркеш
87'
Кристиан Листеш / Велько Бирманчевич
87'
Джонатан Леви / Кристоффер Захариассен
89'
Кристиан Листеш (4 - 1)
90'
Оливер Надь
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
63ВенгрияврДаниэль Радноти
4АргентиназщМариано Гомес
5ФранциязщНатан Зохоре
54ВенгрияпзОливер Надь
47ИрландияпзКаллум О'Доуда
72ВенгрияпзАдам Мадарас
57'
6ВенгрияпзАдам Надь
16НорвегияпзКристоффер Закариассен
87'
7СербияпзВелько Бирманчевич
87'
15АвстралиянпДаниэль Арзани
75'
11НигериянпБамиделе Юсуф
75'
17РумынияпзМариус Корбу
57'
80Кот-д&#039;ИвуарпзХабиб Майга
75'
75ГаитинпЛенни Жозеф
75'
76ВенгрияпзКристиан Листеш
87'
10ШвециянпДжонатан Леви
87'
1БразилияврЛукас Паэс
45ФранциязщЖонатан Мутомбо
5МавританиязщМохаммед Али Диадье
4Бразилиязщ Volnei
23ИспаниязщХави Васкес
8ИспанияпзАлехандро Альфаро
63'
6МароккопзАмин Удрири
11ИспанияпзМануэль Посо
74'
33ПортугалияпзЖоау Маркеш
80'
19ИзраильнпКарем Зоаби
63'
17ГамбиянпМуса Драмме
74'
21ГерманияпзНуха Джатта
63'
7ГаитипзДани Жан
63'
29КолумбияпзLuis Quintero
74'
27ГананпМалик Абубакари
74'
26ПортугалияпзAndre Simoes
80'
Голы
Бамиделе Юсуф
1:0
20'
Мануэль Посо
Хави Васкес
1:1
23'
Мариано Гомес
Велько Бирманчевич
2:1
58'
Мохаммед Али Диадье
3:1
80'
Кристиан Листеш
Ленни Жозеф
4:1
90'
Наказания
Кристоффер Закариассен
9'
Алехандро Альфаро
17'
Жонатан Мутомбо
19'
Бамиделе Юсуф
68'
Мариус Корбу
76'
Оливер Надь
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ференцварош - Торринсе, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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