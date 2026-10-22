Ференцварош - Торринсе 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Ференцварош
4 : 1
Торринсе
События матча Ференцварош - Торреэнсе
9'
Кристоффер Захариассен
17'
Алехандро Альфаро
19'
Жонатан Мутомбо
20'
⚽
Юсуф Бамиделе (1 - 0)
23'
⚽
Мануэль Посо (1 - 1)
57'
⇄
Мариус Корбу / Адам Мадарас
58'
⚽
Мариано Гомес (2 - 1)
63'
⇄
Данни Жан / Алехандро Альфаро
63'
⇄
Нуха Ятта / Карем Зоаби
68'
Юсуф Бамиделе
74'
⇄
Малик Абубакари / Муса Драмме
74'
⇄
Луис Кинтеро / Мануэль Посо
75'
⇄
Хабиб Майга / Даниэль Арзани
75'
⇄
Ленни Жозеф / Юсуф Бамиделе
76'
Мариус Корбу
80'
⚽
Мохамед Али Дьядье (3 - 1)Автогол
81'
⇄
Андре Симойнш / Жоау Маркеш
87'
⇄
Кристиан Листеш / Велько Бирманчевич
87'
⇄
Джонатан Леви / Кристоффер Захариассен
89'
⚽
Кристиан Листеш (4 - 1)
90'
Оливер Надь
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
|63
|вр
|Даниэль Радноти
|4
|зщ
|Мариано Гомес
|5
|зщ
|Натан Зохоре
|54
|пз
|Оливер Надь
|47
|пз
|Каллум О'Доуда
|72
|пз
|Адам Мадарас
57'
|6
|пз
|Адам Надь
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
87'
|7
|пз
|Велько Бирманчевич
87'
|15
|нп
|Даниэль Арзани
75'
|11
|нп
|Бамиделе Юсуф
75'
|17
|пз
|Мариус Корбу
57'
|80
|пз
|Хабиб Майга
75'
|75
|нп
|Ленни Жозеф
75'
|76
|пз
|Кристиан Листеш
87'
|10
|нп
|Джонатан Леви
87'
|1
|вр
|Лукас Паэс
|45
|зщ
|Жонатан Мутомбо
|5
|зщ
|Мохаммед Али Диадье
|4
|зщ
|Volnei
|23
|зщ
|Хави Васкес
|8
|пз
|Алехандро Альфаро
63'
|6
|пз
|Амин Удрири
|11
|пз
|Мануэль Посо
74'
|33
|пз
|Жоау Маркеш
80'
|19
|нп
|Карем Зоаби
63'
|17
|нп
|Муса Драмме
74'
|21
|пз
|Нуха Джатта
63'
|7
|пз
|Дани Жан
63'
|29
|пз
|Luis Quintero
74'
|27
|нп
|Малик Абубакари
74'
|26
|пз
|Andre Simoes
80'
Голы
Бамиделе Юсуф
1:0
20'
Мануэль Посо
Хави Васкес
1:1
23'
Мариано Гомес
Велько Бирманчевич
2:1
58'
Мохаммед Али Диадье
3:1
80'
Кристиан Листеш
Ленни Жозеф
4:1
90'
Наказания
Кристоффер Закариассен
9'
Алехандро Альфаро
17'
Жонатан Мутомбо
19'
Бамиделе Юсуф
68'
Мариус Корбу
76'
Оливер Надь
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ференцварош - Торринсе, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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