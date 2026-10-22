Ференцварош - Торринсе 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Ференцварош 4 : 1 Торринсе События матча Ференцварош - Торреэнсе 9' Кристоффер Захариассен 17' Алехандро Альфаро 19' Жонатан Мутомбо 20' ⚽ Юсуф Бамиделе (1 - 0) 23' ⚽ Мануэль Посо (1 - 1) 57' ⇄ Мариус Корбу / Адам Мадарас 58' ⚽ Мариано Гомес (2 - 1) 63' ⇄ Данни Жан / Алехандро Альфаро 63' ⇄ Нуха Ятта / Карем Зоаби 68' Юсуф Бамиделе 74' ⇄ Малик Абубакари / Муса Драмме 74' ⇄ Луис Кинтеро / Мануэль Посо 75' ⇄ Хабиб Майга / Даниэль Арзани 75' ⇄ Ленни Жозеф / Юсуф Бамиделе 76' Мариус Корбу 80' ⚽ Мохамед Али Дьядье (3 - 1) Автогол 81' ⇄ Андре Симойнш / Жоау Маркеш 87' ⇄ Кристиан Листеш / Велько Бирманчевич 87' ⇄ Джонатан Леви / Кристоффер Захариассен 89' ⚽ Кристиан Листеш (4 - 1) 90' Оливер Надь Составы команд Ференцварош Будапешт, Венгрия Торринсе Торриш-Ведраш, Португалия 63 вр Даниэль Радноти 4 зщ Мариано Гомес 5 зщ Натан Зохоре 54 пз Оливер Надь 47 пз Каллум О'Доуда 72 пз Адам Мадарас 57' 6 пз Адам Надь 16 пз Кристоффер Закариассен 87' 7 пз Велько Бирманчевич 87' 15 нп Даниэль Арзани 75' 11 нп Бамиделе Юсуф 75' 17 пз Мариус Корбу 57' 80 пз Хабиб Майга 75' 75 нп Ленни Жозеф 75' 76 пз Кристиан Листеш 87' 10 нп Джонатан Леви 87' 1 вр Лукас Паэс 45 зщ Жонатан Мутомбо 5 зщ Мохаммед Али Диадье 4 зщ Volnei 23 зщ Хави Васкес 8 пз Алехандро Альфаро 63' 6 пз Амин Удрири 11 пз Мануэль Посо 74' 33 пз Жоау Маркеш 80' 19 нп Карем Зоаби 63' 17 нп Муса Драмме 74' 21 пз Нуха Джатта 63' 7 пз Дани Жан 63' 29 пз Luis Quintero 74' 27 нп Малик Абубакари 74' 26 пз Andre Simoes 80' Голы Бамиделе Юсуф 1:0 20' Мануэль Посо Хави Васкес 1:1 23' Мариано Гомес Велько Бирманчевич 2:1 58' Мохаммед Али Диадье 3:1 80' Кристиан Листеш Ленни Жозеф 4:1 90' Наказания Кристоффер Закариассен 9' Алехандро Альфаро 17' Жонатан Мутомбо 19' Бамиделе Юсуф 68' Мариус Корбу 76' Оливер Надь 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ференцварош - Торринсе, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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