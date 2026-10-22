Иберия 1999 - Мьельбю 22 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Иберия 1999
1 : 1
Мьельбю
События матча ФК Иберия 1999 - Мьельбю АИФ
10'
Лукас Кафе
45'
Николоз Дадиани
45'
Виктор Густафсон
55'
⚽
Джемали Георги Джинжолава (1 - 0)Пенальти
60'
Джемали Георги Джинжолава
61'
⇄
Жан-Марк Тибу / Лукас Кафе
62'
Йеспер Густавссон
65'
⇄
Макс Нильсен / Виллиам Гранат
65'
⇄
Мадс Энггаард / Виктор Густафсон
72'
⇄
Георгий Куция / Звиад Начкебия
79'
Георгий Кобуладзе
80'
⇄
Абдуллахи Ибрагим Альхассан / Амиран Дзагания
80'
⇄
Андриа Бартишвили / Николоз Дадиани
84'
⇄
Людвиг Тидстранд / Тони Миеттинен
84'
⇄
Том Петтерссон / Аки Самуэльсен
89'
⚽
Том Петтерссон (1 - 1)
90'
Макс Нильсен
90'
Бакар Кардава
Составы команд
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
Мьельбю
Хеллевик, Швеция
|31
|вр
|Георгий Макаридзе
|40
|зщ
|Георгий Кобуладзе
|25
|зщ
|Александр Амисулашвили
|5
|зщ
|Джемали-Георгий Джинджолава
|4
|зщ
|Вахид Селимович
|6
|пз
|Николоз Дадиани
80'
|8
|пз
|Бакар Кардава
|19
|пз
|Ника Сихарулашвили
|9
|нп
|Амиран Дзагания
80'
|10
|нп
|Звиад Начкебия
72'
|18
|нп
|Lucas Cafe
61'
|33
|зщ
|Jean-Marc Tiboue
61'
|27
|пз
|Георгий Куция
72'
|14
|пз
|Ибрахим Альхассан
80'
|11
|нп
|Андрия Бартишвили
80'
|35
|вр
|Александер Лундин
|4
|зщ
|Аксель Норен
|5
|зщ
|Abdullah Iqbal
|33
|зщ
|Тони Миеттинен
84'
|7
|пз
|Viktor Gustafsson
68'
|22
|пз
|Jesper Gustavsson
|26
|пз
|Ian Hoffmann
|14
|нп
|William Granath
68'
|18
|нп
|Якоб Бергстрём
|23
|нп
|Оки Самуэльсен
84'
|29
|нп
|Olle Lindberg
|6
|пз
|Мадс Энггор
68'
|25
|пз
|Max Nielsen
68'
|24
|зщ
|Том Петтерссон
84'
|27
|зщ
|Ludvig Tidstrand
84'
Запасные
|1
|вр
|Торнике Мегрелишвили
|16
|вр
|Реваз Куртанидзе
|3
|зщ
|Филлип Чанчар
|30
|зщ
|Николоз Бочоришвили
|23
|пз
|Эльдар Кулиев
|17
|нп
|Stephen Ende
|29
|нп
|Ладо Чихрадзе
|7
|нп
|Даниэль Кварцхава
|1
|вр
|Себастиан Хансен
|13
|вр
|Robin Wallinder
|2
|зщ
|Ludvig Svanberg
|3
|пз
|Мартин Агнассон
|39
|пз
|Romeo Leandersson
|10
|нп
|Йеппе Кьер
Главные тренеры
|Андреас Бренстром
Голы
Джемали-Георгий Джинджолава
1:0
55'
Том Петтерссон
1:1
89'
Наказания
Lucas Cafe
11'
Николоз Дадиани
45'
Viktor Gustafsson
45+2'
Джемали-Георгий Джинджолава
60'
Jesper Gustavsson
63'
Георгий Кобуладзе
79'
Max Nielsen
90+1'
Бакар Кардава
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Иберия 1999 - Мьельбю, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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