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Иберия 1999 - Мьельбю 22 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Иберия 1999
Иберия 1999
1 : 1
Мьельбю
Мьельбю
События матча ФК Иберия 1999 - Мьельбю АИФ
10'
Лукас Кафе
45'
Николоз Дадиани
45'
Виктор Густафсон
55'
Джемали Георги Джинжолава (1 - 0)Пенальти
60'
Джемали Георги Джинжолава
61'
Жан-Марк Тибу / Лукас Кафе
62'
Йеспер Густавссон
65'
Макс Нильсен / Виллиам Гранат
65'
Мадс Энггаард / Виктор Густафсон
72'
Георгий Куция / Звиад Начкебия
79'
Георгий Кобуладзе
80'
Абдуллахи Ибрагим Альхассан / Амиран Дзагания
80'
Андриа Бартишвили / Николоз Дадиани
84'
Людвиг Тидстранд / Тони Миеттинен
84'
Том Петтерссон / Аки Самуэльсен
89'
Том Петтерссон (1 - 1)
90'
Макс Нильсен
90'
Бакар Кардава
Составы команд
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
Мьельбю
Хеллевик, Швеция
31ГрузияврГеоргий Макаридзе
40ГрузиязщГеоргий Кобуладзе
25ГрузиязщАлександр Амисулашвили
5ГрузиязщДжемали-Георгий Джинджолава
4ЛюксембургзщВахид Селимович
6ГрузияпзНиколоз Дадиани
80'
8ГрузияпзБакар Кардава
19ГрузияпзНика Сихарулашвили
9ГрузиянпАмиран Дзагания
80'
10ГрузиянпЗвиад Начкебия
72'
18БразилиянпLucas Cafe
61'
33Кот-д&#039;ИвуарзщJean-Marc Tiboue
61'
27ГрузияпзГеоргий Куция
72'
14НигерияпзИбрахим Альхассан
80'
11ГрузиянпАндрия Бартишвили
80'
35ШвецияврАлександер Лундин
4ШвециязщАксель Норен
5ПакистанзщAbdullah Iqbal
33ФинляндиязщТони Миеттинен
84'
7ШвецияпзViktor Gustafsson
68'
22ШвецияпзJesper Gustavsson
26СШАпзIan Hoffmann
14ШвециянпWilliam Granath
68'
18ШвециянпЯкоб Бергстрём
23Фарерские острованпОки Самуэльсен
84'
29ШвециянпOlle Lindberg
6ДанияпзМадс Энггор
68'
25ДанияпзMax Nielsen
68'
24ШвециязщТом Петтерссон
84'
27ШвециязщLudvig Tidstrand
84'
Запасные
1ГрузияврТорнике Мегрелишвили
16ГрузияврРеваз Куртанидзе
3АвстралиязщФиллип Чанчар
30ГрузиязщНиколоз Бочоришвили
23УкраинапзЭльдар Кулиев
17НигериянпStephen Ende
29ГрузиянпЛадо Чихрадзе
7ГрузиянпДаниэль Кварцхава
1НорвегияврСебастиан Хансен
13ШвецияврRobin Wallinder
2ШвециязщLudvig Svanberg
3Фарерские островапзМартин Агнассон
39ШвецияпзRomeo Leandersson
10ДаниянпЙеппе Кьер
Главные тренеры
ШвецияАндреас Бренстром
Голы
Джемали-Георгий Джинджолава
1:0
55'
Том Петтерссон
1:1
89'
Наказания
Lucas Cafe
11'
Николоз Дадиани
45'
Viktor Gustafsson
45+2'
Джемали-Георгий Джинджолава
60'
Jesper Gustavsson
63'
Георгий Кобуладзе
79'
Max Nielsen
90+1'
Бакар Кардава
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Иберия 1999 - Мьельбю, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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