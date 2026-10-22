Иберия 1999 - Мьельбю 22 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Иберия 1999 1 : 1 Мьельбю События матча ФК Иберия 1999 - Мьельбю АИФ 10' Лукас Кафе 45' Николоз Дадиани 45' Виктор Густафсон 55' ⚽ Джемали Георги Джинжолава (1 - 0) Пенальти 60' Джемали Георги Джинжолава 61' ⇄ Жан-Марк Тибу / Лукас Кафе 62' Йеспер Густавссон 65' ⇄ Макс Нильсен / Виллиам Гранат 65' ⇄ Мадс Энггаард / Виктор Густафсон 72' ⇄ Георгий Куция / Звиад Начкебия 79' Георгий Кобуладзе 80' ⇄ Абдуллахи Ибрагим Альхассан / Амиран Дзагания 80' ⇄ Андриа Бартишвили / Николоз Дадиани 84' ⇄ Людвиг Тидстранд / Тони Миеттинен 84' ⇄ Том Петтерссон / Аки Самуэльсен 89' ⚽ Том Петтерссон (1 - 1) 90' Макс Нильсен 90' Бакар Кардава Составы команд Иберия 1999 Тбилиси, Грузия Мьельбю Хеллевик, Швеция 31 вр Георгий Макаридзе 40 зщ Георгий Кобуладзе 25 зщ Александр Амисулашвили 5 зщ Джемали-Георгий Джинджолава 4 зщ Вахид Селимович 6 пз Николоз Дадиани 80' 8 пз Бакар Кардава 19 пз Ника Сихарулашвили 9 нп Амиран Дзагания 80' 10 нп Звиад Начкебия 72' 18 нп Lucas Cafe 61' 33 зщ Jean-Marc Tiboue 61' 27 пз Георгий Куция 72' 14 пз Ибрахим Альхассан 80' 11 нп Андрия Бартишвили 80' 35 вр Александер Лундин 4 зщ Аксель Норен 5 зщ Abdullah Iqbal 33 зщ Тони Миеттинен 84' 7 пз Viktor Gustafsson 68' 22 пз Jesper Gustavsson 26 пз Ian Hoffmann 14 нп William Granath 68' 18 нп Якоб Бергстрём 23 нп Оки Самуэльсен 84' 29 нп Olle Lindberg 6 пз Мадс Энггор 68' 25 пз Max Nielsen 68' 24 зщ Том Петтерссон 84' 27 зщ Ludvig Tidstrand 84' Запасные 1 вр Торнике Мегрелишвили 16 вр Реваз Куртанидзе 3 зщ Филлип Чанчар 30 зщ Николоз Бочоришвили 23 пз Эльдар Кулиев 17 нп Stephen Ende 29 нп Ладо Чихрадзе 7 нп Даниэль Кварцхава 1 вр Себастиан Хансен 13 вр Robin Wallinder 2 зщ Ludvig Svanberg 3 пз Мартин Агнассон 39 пз Romeo Leandersson 10 нп Йеппе Кьер Главные тренеры Андреас Бренстром Голы Джемали-Георгий Джинджолава 1:0 55' Том Петтерссон 1:1 89' Наказания Lucas Cafe 11' Николоз Дадиани 45' Viktor Gustafsson 45+2' Джемали-Георгий Джинджолава 60' Jesper Gustavsson 63' Георгий Кобуладзе 79' Max Nielsen 90+1' Бакар Кардава 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Иберия 1999 - Мьельбю, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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