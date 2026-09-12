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Оболонь-Бровар - Левый Берег 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
06 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Оболонь-Бровар
Левый Берег

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
30.10.2026 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Оболонь-Бровар
23.10.2026 Украина — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Оболонь-Бровар
16.10.2026 Украина — Премьер-лига 9-й тур Оболонь-Бровар2 : 0
18.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Оболонь-Бровар
12.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1128
2
Лига конференций
Полесье1025
3
Лига конференций
Динамо К1022
4 Металлист 1925921
5 Карпаты1119
6 Заря1118
7 ЛНЗ Черкассы1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Эпицентр119
11 Буковина109
12 Верес119
13
Стыковая зона
Левый Берег98
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар107
15
Зона вылета
Кривбасс96
16
Зона вылета
Кудровка115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Оболонь-Бровар
0%
Ничья
0%
Левый Берег
0%

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