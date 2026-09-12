Оболонь-Бровар - Левый Берег 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
06 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|30.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|23.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|16.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|18.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|12.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Полесье
|10
|25
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|10
|22
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|Заря
|11
|18
|7
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Черноморец
|10
|9
|10
|Эпицентр
|11
|9
|11
|Буковина
|10
|9
|12
|Верес
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|11
|5
Кто победит?
0 голосов болельщиков