Гавр - Брест 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|77
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|17
|нп
|Каито Мидзута
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|27
|нп
|Энцо Коффи
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|71
|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|9
|пз
|Пате Мбуп
|23
|пз
|Камори Думбия
|11
|пз
|Ноа Эджума
|8
|пз
|Юго Маньетти
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|Дидье Дигар
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|01.02.2019
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|24.08.2018
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2018
|Франция - Лига 2
|Плей-офф - 1-й раунд
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|ПСЖ
|2
|2
|12
|Брест
|2
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0