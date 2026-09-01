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Гавр - Брест 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
05 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Гавр
Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Брест
Брест
77 ДР Конго вр Лионель Мпаси-Нзо
15 Япония зщ Аюму Сэко
5 Алжир зщ Ахмед Туба
32 Франция зщ Тимоте Пембеле
6 Франция пз Джуниор Мванга
26 Франция пз Саймон Эбоног
7 Марокко пз Амир Ричардсон
14 Франция пз Рассул Ндиайе
17 Япония нп Каито Мидзута
25 Танзания нп Мбвана Саматта
27 Франция нп Энцо Коффи
1 Норвегия вр Эгиль Сельвик
70 Франция зщ Кенни Лала
71 Франция зщ Рафаэль Ле Ген
4 Франция зщ Готье Льорис
2 Франция зщ Брэдли Локо
13 Франция пз Жорис Шотар
9 Сенегал пз Пате Мбуп
23 Мали пз Камори Думбия
11 Франция пз Ноа Эджума
8 Франция пз Юго Маньетти
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
08.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Брест2 : 0Гавр
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Гавр1 : 0Брест
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Гавр0 : 1Брест
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Брест2 : 0Гавр
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 0Гавр
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Гавр1 : 2Брест
01.02.2019 Франция - Лига 2 23-й тур Гавр1 : 1Брест
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Гавр3 : 3 6 : 5Брест
24.08.2018 Франция - Лига 2 5-й тур Брест1 : 0Гавр
15.05.2018 Франция - Лига 2 Плей-офф - 1-й раунд Гавр2 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Париж24
4
Лига чемпионов
Лион24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 ПСЖ22
12 Брест22
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза31
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гавр
0%
Ничья
0%
Брест
0%

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