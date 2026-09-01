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Ницца - Ле-Ман 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
05 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ницца
Ле-Ман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ле-Ман, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ле-Ман
Ле-Ман
23 Сенегал вр Йеванн Диуф
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
35 Франция зщ Xavier Mandza
28 Бельгия зщ Аксель Витсель
33 Сенегал зщ Антуан Менди
92 Франция пз Жонатан Клосс
39 Франция пз Джибриль Кулибали
27 Франция пз Нильс Нкунку
7 Франция нп Готье Эн
10 Франция нп Софьян Диоп
11 Кот-д&#039;Ивуар нп Элье Ваи
1 Франция вр Эван Атфу
21 Франция зщ Тео Эюм
15 Франция зщ Noa Boisse
5 Франция зщ Ароль Войе
22 Франция зщ Lucas Calodat
18 Франция пз Лука Буаде
29 Франция пз Lucas Bretelle
8 Франция пз Александр Лоре
11 Франция пз Adil Bourabaa
25 Сенегал нп Дам Гейе
14 ЦАР нп Луи Мафута
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
30.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ле-Ман3 : 2Ницца
13.03.2010 Франция - Лига 1 28-й тур Ле-Ман0 : 1Ницца
01.11.2009 Франция - Лига 1 12-й тур Ницца1 : 0Ле-Ман
14.02.2009 Франция - Лига 1 24-й тур Ле-Ман1 : 2Ницца
20.09.2008 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 2Ле-Ман
08.03.2008 Франция - Лига 1 28-й тур Ницца0 : 0Ле-Ман
06.10.2007 Франция - Лига 1 10-й тур Ле-Ман2 : 0Ницца
26.05.2007 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 3Ле-Ман
05.08.2006 Франция - Лига 1 1-й тур Ле-Ман1 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Монако26
3
Лига чемпионов
Париж24
4
Лига чемпионов
Лион24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 ПСЖ22
12 Брест22
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза31
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ницца
0%
Ничья
100%
Ле-Ман
0%

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