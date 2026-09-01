Ницца - Ле-Ман 05 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ле-Ман, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|33
|зщ
|Антуан Менди
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|7
|нп
|Готье Эн
|10
|нп
|Софьян Диоп
|11
|нп
|Элье Ваи
|1
|вр
|Эван Атфу
|21
|зщ
|Тео Эюм
|15
|зщ
|Noa Boisse
|5
|зщ
|Ароль Войе
|22
|зщ
|Lucas Calodat
|18
|пз
|Лука Буаде
|29
|пз
|Lucas Bretelle
|8
|пз
|Александр Лоре
|11
|пз
|Adil Bourabaa
|25
|нп
|Дам Гейе
|14
|нп
|Луи Мафута
|Оливье Панталони
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|13.03.2010
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|01.11.2009
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|14.02.2009
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2008
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|06.10.2007
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.05.2007
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 3
|05.08.2006
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|ПСЖ
|2
|2
|12
|Брест
|2
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|2
|0