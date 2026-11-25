Дата публикации: 25-11-2026 01:56

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов на братиславском стадионе «Тегельне Поле» испанские «огурцы» не оставили шансов местному «Словану». «Бетис» уверенно победил со счётом 2:0, укрепив свои позиции в топ-8. Для словаков этот розыгрыш превратился в настоящий кошмар.

Иско — плеймейкер, Кучо — палач

Победа «Бетиса» стала результатом слаженной игры лидеров. Главным героем встречи стал колумбийский нападающий Кучо Эрнандес, которого великолепно снабжал мячами Иско.

- 43-я минута: Эрнандес открывает счёт, завершая красивую комбинацию перед перерывом.

- 57-я минута: Дубль. Иско разрезной передачей выводит Кучо один на один, и тот хладнокровно оформляет разгром.

«Зона 1/8 финала»: «Бетис» в деле

Набрав 12 очков в пяти турах, «Бетис» практически гарантировал себе еврокубковую весну. Команда располагается в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8 общего этапа).

Для «огурцов» это отличный результат: они показывают яркий футбол и доказывают, что могут конкурировать с грандами не только в Ла Лиге, но и на европейской арене.

«Слован»: 0 очков и последнее место

Для братиславского клуба Лига чемпионов стала настоящей пыткой.

- 0 очков в 5 матчах: «Слован» остаётся единственной командой всего турнира, которая так и не набрала ни одного балла.

- 36-е место: Братиславцы замыкают общую таблицу. Разница в классе между чемпионом Словакии и представителями топ-5 лиг оказалась фатальной.

Что дальше

- «Бетис»: В следующем туре команду ждёт проверка на прочность в матче с одним из лидеров общего этапа. Набранные 12 очков дают право на ошибку, но «огурцы» наверняка захотят закрепить успех.

- «Слован»: Для словаков оставшиеся матчи — это вопрос престижа. Им нужно попытаться «размочить» ноль в графе «очки», чтобы не остаться в истории турнира как единственная команда, проигравшая всё.