Дата публикации: 25-11-2026 01:18

В матче 5-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК саудовский «Аль-Наср» на своём поле сломил сопротивление катарского «Аль-Садда» со счётом 2:1. Главным героем и антигероем вечера стал полузащитник гостей Мохаммед Ваад, а португальский дуэт «Аль-Насра» вновь показал класс.

Дуэт Роналду и Феликса решает

Игра получилась богатой на события в первые 45 минут, где всё решило индивидуальное мастерство португальских легионеров «Аль-Насра»:

- 13-я минута: Криштиану Роналду уверенно открывает счёт с «точки». Для 41-летнего форварда это очередной гол в азиатской кампании.

- 22-я минута: Мохаммед Ваад сравнивает счёт, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев.

- 45+2-я минута: Драма для «Аль-Садда». Тот же Ваад получает прямую красную карточку, оставляя команду в меньшинстве на весь второй тайм.

- 52-я минута: Жоау Феликс реализует численное преимущество, забивая второй гол «Аль-Насра» после передачи от партнёра.

Турнирная таблица: гонка «Аль-Насра» и падение «Аль-Садда»

Результат этого матча серьёзно повлиял на положение команд в Западном регионе Элитной Лиги чемпионов:

- «Аль-Наср» (9 очков, 5-е место): Саудовцы сыграли на матч меньше многих конкурентов (4 игры) и уверенно держатся в зоне плей-офф. С Роналду и Феликсом в составе они выглядят главными фаворитами региона.

- «Аль-Садд» (2 очка, 14-е место): Катарский клуб проваливает сезон. Удаление Ваада в конце первого тайма стало приговором, и теперь команде будет крайне сложно выбраться из подвала таблицы, имея всего 2 балла в 5 матчах.

Что дальше

- «Аль-Наср»: Команда продолжит борьбу за прямой выход в плей-офф. Учитывая плотность графика в Саудовской Аравии, ротация состава будет ключевой, но лидеры-португальцы останутся наконечником копья.

- «Аль-Садд»: Катастрофическое положение требует срочных побед. Команде придётся играть в следующих турах без дисквалифицированного Мохаммеда Ваада, что сильно ударит по их креативному потенциалу.