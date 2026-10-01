Интернасьонал - Коринтианс 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 29-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Интернасьонал Порту-Алегри Коринтианс Сан-Паулу Главные тренеры Доривал Жуниор Фернандо Динис История личных встреч 06.04.2026 Бразилия — Серия А 10-й тур 0 : 1 02.10.2025 Бразилия — Серия А 26-й тур 1 : 1 04.05.2025 Бразилия — Серия А 7-й тур 4 : 2 06.10.2024 Бразилия - Серия А 29-й тур 2 : 2 20.06.2024 Бразилия - Серия А 10-й тур 1 : 0 03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур 1 : 2 06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур 2 : 2 04.09.2022 Бразилия - Серия А 25-й тур 2 : 2 15.05.2022 Бразилия - Серия А 6-й тур 2 : 2 24.10.2021 Бразилия - Серия А 28-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 28 60 2 Палмейрас 28 57 3 Атлетико Паранаэнсе 28 49 4 Флуминенсе 28 48 5 Баия 28 46 6 Крузейро 28 45 7 Атлетико Минейро 28 43 8 Сантос 28 41 9 Коритиба 28 38 10 Сан-Паулу 28 36 11 Ред Булл Брагантино 28 36 12 Ботафого 28 35 13 Витория 28 33 14 Коринтианс 28 32 15 Мирасол 28 32 16 Васко да Гама 27 31 17 Зона вылета Гремио 28 29 18 Зона вылета Интернасьонал 28 28 19 Зона вылета Ремо 28 23 20 Зона вылета Шапекоэнсе 27 18