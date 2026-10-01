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Интернасьонал - Коринтианс 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 29-й тур
Интернасьонал
Коринтианс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Интернасьонал
Порту-Алегри
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
06.04.2026 Бразилия — Серия А 10-й тур Коринтианс0 : 1Интернасьонал
02.10.2025 Бразилия — Серия А 26-й тур Интернасьонал1 : 1Коринтианс
04.05.2025 Бразилия — Серия А 7-й тур Коринтианс4 : 2Интернасьонал
06.10.2024 Бразилия - Серия А 29-й тур Коринтианс2 : 2Интернасьонал
20.06.2024 Бразилия - Серия А 10-й тур Интернасьонал1 : 0Коринтианс
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Коринтианс1 : 2Интернасьонал
06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Интернасьонал2 : 2Коринтианс
04.09.2022 Бразилия - Серия А 25-й тур Коринтианс2 : 2Интернасьонал
15.05.2022 Бразилия - Серия А 6-й тур Интернасьонал2 : 2Коринтианс
24.10.2021 Бразилия - Серия А 28-й тур Интернасьонал2 : 2Коринтианс
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2860
2 Палмейрас2857
3 Атлетико Паранаэнсе2849
4 Флуминенсе2848
5 Баия2846
6 Крузейро2845
7 Атлетико Минейро2843
8 Сантос2841
9 Коритиба2838
10 Сан-Паулу2836
11 Ред Булл Брагантино2836
12 Ботафого2835
13 Витория2833
14 Коринтианс2832
15 Мирасол2832
16 Васко да Гама2731
17
Зона вылета
Гремио2829
18
Зона вылета
Интернасьонал2828
19
Зона вылета
Ремо2823
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2718
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Интернасьонал
80%
Ничья
20%
Коринтианс
0%

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