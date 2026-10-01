Интернасьонал - Коринтианс 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Интернасьонал
Порту-Алегри
Коринтианс
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Фернандо Динис
История личных встреч
|06.04.2026
|Бразилия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|02.10.2025
|Бразилия — Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Бразилия — Серия А
|7-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|20.06.2024
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|04.09.2022
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|15.05.2022
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|24.10.2021
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|28
|60
|2
|Палмейрас
|28
|57
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|49
|4
|Флуминенсе
|28
|48
|5
|Баия
|28
|46
|6
|Крузейро
|28
|45
|7
|Атлетико Минейро
|28
|43
|8
|Сантос
|28
|41
|9
|Коритиба
|28
|38
|10
|Сан-Паулу
|28
|36
|11
|Ред Булл Брагантино
|28
|36
|12
|Ботафого
|28
|35
|13
|Витория
|28
|33
|14
|Коринтианс
|28
|32
|15
|Мирасол
|28
|32
|16
|Васко да Гама
|27
|31
| 17
Зона вылета
|Гремио
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Ремо
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|27
|18
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