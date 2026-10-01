Крузейро - Сан-Паулу 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 29-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Крузейро Белу-Оризонти Сан-Паулу Сан-Паулу Главные тренеры Артур Жорже Артур Жорже Артур Жорже Артур Жорже Артур Жорже Эрнан Креспо Доривал Жуниор История личных встреч 05.04.2026 Бразилия — Серия А 10-й тур 4 : 1 31.08.2025 Бразилия — Серия А 22-й тур 1 : 0 13.04.2025 Бразилия — Серия А 3-й тур 1 : 1 16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур 0 : 1 03.06.2024 Бразилия - Серия А 7-й тур 2 : 0 03.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 0 25.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур 1 : 0 17.10.2019 Бразилия - Серия А 26-й тур 1 : 0 02.06.2019 Бразилия - Серия А 7-й тур 1 : 1 19.11.2018 Бразилия - Серия А 35-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 28 60 2 Палмейрас 28 57 3 Атлетико Паранаэнсе 28 49 4 Флуминенсе 28 48 5 Баия 28 46 6 Крузейро 28 45 7 Атлетико Минейро 28 43 8 Сантос 28 41 9 Коритиба 28 38 10 Сан-Паулу 28 36 11 Ред Булл Брагантино 28 36 12 Ботафого 28 35 13 Витория 28 33 14 Коринтианс 28 32 15 Мирасол 28 32 16 Васко да Гама 27 31 17 Зона вылета Гремио 28 29 18 Зона вылета Интернасьонал 28 28 19 Зона вылета Ремо 28 23 20 Зона вылета Шапекоэнсе 27 18