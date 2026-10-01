Крузейро - Сан-Паулу 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Крузейро
Белу-Оризонти
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Эрнан Креспо
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|05.04.2026
|Бразилия — Серия А
|10-й тур
|4 : 1
|31.08.2025
|Бразилия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Бразилия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|03.06.2024
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|03.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|17.10.2019
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|02.06.2019
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|19.11.2018
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|28
|60
|2
|Палмейрас
|28
|57
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|49
|4
|Флуминенсе
|28
|48
|5
|Баия
|28
|46
|6
|Крузейро
|28
|45
|7
|Атлетико Минейро
|28
|43
|8
|Сантос
|28
|41
|9
|Коритиба
|28
|38
|10
|Сан-Паулу
|28
|36
|11
|Ред Булл Брагантино
|28
|36
|12
|Ботафого
|28
|35
|13
|Витория
|28
|33
|14
|Коринтианс
|28
|32
|15
|Мирасол
|28
|32
|16
|Васко да Гама
|27
|31
| 17
Зона вылета
|Гремио
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Ремо
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|27
|18
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