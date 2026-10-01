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Крузейро - Сан-Паулу 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 29-й тур
Крузейро
Сан-Паулу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Крузейро
Белу-Оризонти
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
05.04.2026 Бразилия — Серия А 10-й тур Сан-Паулу4 : 1Крузейро
31.08.2025 Бразилия — Серия А 22-й тур Крузейро1 : 0Сан-Паулу
13.04.2025 Бразилия — Серия А 3-й тур Сан-Паулу1 : 1Крузейро
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Крузейро0 : 1Сан-Паулу
03.06.2024 Бразилия - Серия А 7-й тур Сан-Паулу2 : 0Крузейро
03.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Сан-Паулу1 : 0Крузейро
25.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур Крузейро1 : 0Сан-Паулу
17.10.2019 Бразилия - Серия А 26-й тур Крузейро1 : 0Сан-Паулу
02.06.2019 Бразилия - Серия А 7-й тур Сан-Паулу1 : 1Крузейро
19.11.2018 Бразилия - Серия А 35-й тур Сан-Паулу1 : 0Крузейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2860
2 Палмейрас2857
3 Атлетико Паранаэнсе2849
4 Флуминенсе2848
5 Баия2846
6 Крузейро2845
7 Атлетико Минейро2843
8 Сантос2841
9 Коритиба2838
10 Сан-Паулу2836
11 Ред Булл Брагантино2836
12 Ботафого2835
13 Витория2833
14 Коринтианс2832
15 Мирасол2832
16 Васко да Гама2731
17
Зона вылета
Гремио2829
18
Зона вылета
Интернасьонал2828
19
Зона вылета
Ремо2823
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2718
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Крузейро
33%
Ничья
0%
Сан-Паулу
67%

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