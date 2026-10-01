14:04 ()
Свернуть список

Сантос - Фламенго 09 Октября прямая трансляция

09 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 29-й тур
Сантос
Фламенго

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Сантос
Сантус
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
05.04.2026 Бразилия — Серия А 10-й тур Фламенго3 : 1Сантос
10.11.2025 Бразилия — Серия А 33-й тур Фламенго3 : 2Сантос
17.07.2025 Бразилия — Серия А 14-й тур Сантос1 : 0Фламенго
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Фламенго1 : 2Сантос
26.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур Сантос2 : 3Фламенго
26.10.2022 Бразилия - Серия А 34-й тур Фламенго3 : 2Сантос
03.07.2022 Бразилия - Серия А 15-й тур Сантос1 : 2Фламенго
07.12.2021 Бразилия - Серия А 37-й тур Фламенго0 : 1Сантос
29.08.2021 Бразилия - Серия А 18-й тур Сантос0 : 4Фламенго
13.12.2020 Бразилия - Серия А 25-й тур Фламенго4 : 1Сантос
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2860
2 Палмейрас2857
3 Атлетико Паранаэнсе2849
4 Крузейро2948
5 Флуминенсе2848
6 Баия2846
7 Атлетико Минейро2843
8 Сантос2841
9 Коритиба2838
10 Ред Булл Брагантино2937
11 Сан-Паулу2936
12 Витория2936
13 Ботафого2935
14 Васко да Гама2834
15 Мирасол2933
16 Коринтианс2932
17
Зона вылета
Интернасьонал2931
18
Зона вылета
Гремио2930
19
Зона вылета
Ремо2924
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2818
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сантос
0%
Ничья
0%
Фламенго
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close