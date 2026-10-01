Сантос - Фламенго 09 Октября прямая трансляция
09 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 29-й тур
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Составы команд
Сантос
Сантус
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
|05.04.2026
|Бразилия — Серия А
|10-й тур
|3 : 1
|10.11.2025
|Бразилия — Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|17.07.2025
|Бразилия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|26.06.2023
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|26.10.2022
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|3 : 2
|03.07.2022
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|07.12.2021
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 4
|13.12.2020
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|28
|60
|2
|Палмейрас
|28
|57
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|49
|4
|Крузейро
|29
|48
|5
|Флуминенсе
|28
|48
|6
|Баия
|28
|46
|7
|Атлетико Минейро
|28
|43
|8
|Сантос
|28
|41
|9
|Коритиба
|28
|38
|10
|Ред Булл Брагантино
|29
|37
|11
|Сан-Паулу
|29
|36
|12
|Витория
|29
|36
|13
|Ботафого
|29
|35
|14
|Васко да Гама
|28
|34
|15
|Мирасол
|29
|33
|16
|Коринтианс
|29
|32
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|29
|31
| 18
Зона вылета
|Гремио
|29
|30
| 19
Зона вылета
|Ремо
|29
|24
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|28
|18
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