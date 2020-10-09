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Палмейрас - Баия 09 Октября прямая трансляция

09 Октября 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 29-й тур
Палмейрас
Баия

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Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Баия
Салвадор
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
06.04.2026 Бразилия — Серия А 10-й тур Баия1 : 2Палмейрас
28.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур Баия1 : 0Палмейрас
28.04.2025 Бразилия — Серия А 6-й тур Палмейрас0 : 1Баия
21.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур Баия1 : 2Палмейрас
08.07.2024 Бразилия - Серия А 15-й тур Палмейрас2 : 0Баия
29.10.2023 Бразилия - Серия А 30-й тур Палмейрас1 : 0Баия
22.06.2023 Бразилия - Серия А 11-й тур Баия1 : 0Палмейрас
13.10.2021 Бразилия - Серия А 26-й тур Баия0 : 0Палмейрас
28.06.2021 Бразилия - Серия А 7-й тур Палмейрас3 : 2Баия
13.12.2020 Бразилия - Серия А 25-й тур Палмейрас3 : 0Баия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2860
2 Палмейрас2857
3 Атлетико Паранаэнсе2849
4 Крузейро2948
5 Флуминенсе2848
6 Баия2846
7 Атлетико Минейро2843
8 Сантос2841
9 Коритиба2838
10 Ред Булл Брагантино2937
11 Сан-Паулу2936
12 Витория2936
13 Ботафого2935
14 Васко да Гама2834
15 Мирасол2933
16 Коринтианс2932
17
Зона вылета
Интернасьонал2931
18
Зона вылета
Гремио2930
19
Зона вылета
Ремо2924
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2818
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Палмейрас
0%
Ничья
0%
Баия
0%

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