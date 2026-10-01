Шинник - Текстильщик 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Главный судья: Олег Журавлёв (Подольск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Шинник
Ярославль
Текстильщик
Иваново
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 3
|23.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|3 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|10.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 1
|31.08.2014
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|12.09.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|33-й тур
|0 : 1
|30.05.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|13
|23
|6
|Торпедо М
|12
|21
|7
|Уфа
|12
|18
|8
|Ротор
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|16
|10
|Челябинск
|13
|15
|11
|Енисей
|12
|14
|12
|Волга Ул
|13
|14
|13
|Арсенал Т
|12
|13
|14
|Ленинградец
|12
|13
|15
|Нефтехимик
|13
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|12
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков