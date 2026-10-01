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Шинник - Текстильщик 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Главный судья: Олег Журавлёв (Подольск, Россия);
Шинник
Текстильщик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Шинник
Ярославль
Текстильщик
Иваново
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Текстильщик0 : 0Шинник
24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник0 : 3Текстильщик
23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Шинник3 : 0Текстильщик
21.08.2019 Кубок России 1/32 финала Шинник1 : 0Текстильщик
10.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Текстильщик1 : 1Шинник
31.08.2014 Кубок России 1/32 финала Текстильщик0 : 1 ДВШинник
12.09.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 33-й тур Текстильщик0 : 1Шинник
30.05.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 14-й тур Шинник3 : 0Текстильщик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1323
6 Торпедо М1221
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Шинник1216
10 Челябинск1315
11 Енисей1214
12 Волга Ул1314
13 Арсенал Т1213
14 Ленинградец1213
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шинник
0%
Ничья
0%
Текстильщик
0%

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