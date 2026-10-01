Шинник - Текстильщик 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000 10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari , 13-й тур Главный судья: Олег Журавлёв (Подольск, Россия);

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Составы команд Шинник Ярославль Текстильщик Иваново Главные тренеры Денис Константинович Бояринцев Дмитрий Анатольевич Пятибратов История личных встреч 17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур 0 : 0 24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур 0 : 3 23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур 3 : 0 21.08.2019 Кубок России 1/32 финала 1 : 0 10.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур 1 : 1 31.08.2014 Кубок России 1/32 финала 0 : 1 ДВ 12.09.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 33-й тур 0 : 1 30.05.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 14-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Нижний Новгород 12 31 2 Повышение Урал 12 25 3 Плей-офф за повышение Спартак Кс 12 24 4 Плей-офф за повышение Сочи 12 23 5 Велес 13 23 6 Торпедо М 12 21 7 Уфа 12 18 8 Ротор 12 17 9 Шинник 12 16 10 Челябинск 13 15 11 Енисей 12 14 12 Волга Ул 13 14 13 Арсенал Т 12 13 14 Ленинградец 12 13 15 Нефтехимик 13 12 16 Зона вылета КАМАЗ 12 9 17 Зона вылета Текстильщик 12 7 18 Зона вылета СКА-Хабаровск 12 6