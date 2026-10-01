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Ипсвич Таун - Фулхэм 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
Ипсвич Таун
Фулхэм

Стартовый состав
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Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Фулхэм
Лондон
37НидерландыврКьелл Схерпен
6МароккозщИсса Диоп
26ИрландиязщДара О'Ши
3АнглиязщЛейф Дэвис
24АнглиязщДжейкоб Гривз
42Кот-д&#039;ИвуарпзАбдул Уаттара
23СербияпзСаша Лукич
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
10ПарагвайпзХулио Энсисо
47АнглияпзДжек Кларк
19Бразилиянп Эмерсонн
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
14НорвегияпзОскар Бобб
24АнглияпзДжош Кинг
17НигерияпзАлекс Айуоби
7ИспаниянпГонсало Гарсия
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ИспанияАльваро Арбелоа
История личных встреч
05.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турФулхэм2 : 2Ипсвич Таун
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турИпсвич Таун1 : 1Фулхэм
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаИпсвич Таун1 : 3Фулхэм
16.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундИпсвич Таун0 : 1Фулхэм
02.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турФулхэм4 : 1Ипсвич Таун
26.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турИпсвич Таун0 : 2Фулхэм
08.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турФулхэм3 : 1Ипсвич Таун
26.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турИпсвич Таун0 : 2Фулхэм
19.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турИпсвич Таун1 : 1Фулхэм
15.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турФулхэм1 : 2Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед59
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ипсвич Таун
0%
Ничья
0%
Фулхэм
0%

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