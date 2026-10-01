Ипсвич Таун - Фулхэм 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Фулхэм
Лондон
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|6
|зщ
|Исса Диоп
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|23
|пз
|Саша Лукич
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|47
|пз
|Джек Кларк
|19
|нп
|Эмерсонн
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Альваро Арбелоа
История личных встреч
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|4 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|3 : 1
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 2
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
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