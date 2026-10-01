Челси - Борнмут 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841 10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Челси Лондон Борнмут Борнмут 1 вр Эмилиано Мартинес 5 зщ Максанс Лакруа 3 зщ Уэсли Фофана 29 зщ Пеп Чаварриа 6 зщ Ливай Колуилл 7 пз Педру Нету 14 пз Джордан Хендерсон 45 пз Ромео Лавиа 18 нп Дэнни Уэлбек 17 нп Морган Роджерс 41 нп Эстевао 1 вр Джордже Петрович 15 зщ Адам Смит 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 3 зщ Адриен Трюффер 12 пз Тайлер Адамс 4 пз Льюис Кук 37 пз Райан 10 пз Райан Кристи 16 пз Маркус Таверньер 9 нп Эванилсон Главные тренеры Хаби Алонсо Марко Розе История личных встреч 30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2 06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0 14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2 14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1 19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1 17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 0 : 0 06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3 27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур 2 : 0 27.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 1 : 2 29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 5 12 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 5 10 4 Лига чемпионов Брентфорд 5 9 5 Лига Европы Лидс Юнайтед 5 9 6 Лига Европы Ливерпуль 5 9 7 Лига конференций Эвертон 5 9 8 Халл Сити 5 8 9 Ньюкасл Юнайтед 5 8 10 Челси 5 7 11 Ипсвич Таун 5 6 12 Манчестер Юнайтед 5 5 13 Ноттингем Форест 5 5 14 Сандерленд 5 4 15 Кристал Пэлас 5 4 16 Астон Вилла 5 4 17 Борнмут 5 3 18 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 19 Зона вылета Фулхэм 5 2 20 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 5 2