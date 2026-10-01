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Челси - Борнмут 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Челси
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
5 Франция зщ Максанс Лакруа
3 Франция зщ Уэсли Фофана
29 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Англия зщ Ливай Колуилл
7 Португалия пз Педру Нету
14 Англия пз Джордан Хендерсон
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
17 Англия нп Морган Роджерс
41 Бразилия нп Эстевао
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
5 Англия зщ Джеймс Хилл
14 Португалия зщ Антониу Силва
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
37 Бразилия пз Райан
10 Шотландия пз Райан Кристи
16 Англия пз Маркус Таверньер
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Марко Розе
История личных встреч
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Челси2 : 2Борнмут
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Борнмут0 : 0Челси
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2Борнмут
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут0 : 1Челси
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 1Борнмут
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0Челси
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут1 : 3Челси
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0Борнмут
27.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Борнмут1 : 2Челси
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед59
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Челси
100%
Ничья
0%
Борнмут
0%

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