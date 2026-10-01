Челси - Борнмут 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|7
|пз
|Педру Нету
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|17
|нп
|Морган Роджерс
|41
|нп
|Эстевао
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|37
|пз
|Райан
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Марко Розе
История личных встреч
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
Кто победит?
1 голосов болельщиков