22:11 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Райо Вальекано - Атлетик Б 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Райо Вальекано
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
25 Индонезия вр Эмиль Аудеро
2 Румыния зщ Андрей Рациу
6 Сенегал зщ Пате Сисс
24 Франция зщ Флорьян Лежён
15 Испания зщ Муджаид Садик
17 Испания зщ Адрия Педроса
18 Испания пз Альваро Гарсия
8 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
10 Испания нп Серхио Камельо
7 Испания нп Иси Паласон
1 Испания вр Унай Симон
4 Испания зщ Айтор Паредес
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
17 Испания зщ Юри Берчиче
12 Испания зщ Хесус Аресо
16 Испания пз Иньиго Руис де Галаррета
18 Испания пз Микель Хаурехисар
23 Испания пз Роберт Наварро
7 Испания пз Алекс Беренгер
9 Гана пз Иньяки Уильямс
28 Испания пз Пейо Каналес
Главные тренеры
Испания Беньят Сан Хосе
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1Атлетик Б
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 0Райо Вальекано
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Атлетик Б3 : 1Райо Вальекано
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Райо Вальекано1 : 2Атлетик Б
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетик Б
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б4 : 0Райо Вальекано
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Райо Вальекано0 : 0Атлетик Б
17.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Атлетик Б3 : 2Райо Вальекано
23.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетик Б
21.09.2021 Испания - Примера 6-й тур Атлетик Б1 : 2Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Осасуна78
10 Райо Вальекано78
11 Вильярреал78
12 Атлетик Б68
13 Хетафе78
14 Сельта77
15 Эспаньол77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Валенсия74
20
Зона вылета
Малага73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Райо Вальекано
0%
Ничья
0%
Атлетик
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close