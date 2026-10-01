Райо Вальекано - Атлетик Б 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500 10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Райо Вальекано Мадрид Атлетик Б Бильбао 25 вр Эмиль Аудеро 2 зщ Андрей Рациу 6 зщ Пате Сисс 24 зщ Флорьян Лежён 15 зщ Муджаид Садик 17 зщ Адрия Педроса 18 пз Альваро Гарсия 8 пз Унай Лопес 19 пз Хорхе де Фрутос 10 нп Серхио Камельо 7 нп Иси Паласон 1 вр Унай Симон 4 зщ Айтор Паредес 14 зщ Эмерик Лапорт 17 зщ Юри Берчиче 12 зщ Хесус Аресо 16 пз Иньиго Руис де Галаррета 18 пз Микель Хаурехисар 23 пз Роберт Наварро 7 пз Алекс Беренгер 9 пз Иньяки Уильямс 28 пз Пейо Каналес Главные тренеры Беньят Сан Хосе Эдин Терзич История личных встреч 28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1 25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0 13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 3 : 1 01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 1 : 2 25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 1 02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 4 : 0 05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур 0 : 0 17.09.2022 Испания - Примера 6-й тур 3 : 2 23.01.2022 Испания - Примера 22-й тур 0 : 1 21.09.2021 Испания - Примера 6-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Осасуна 7 8 10 Райо Вальекано 7 8 11 Вильярреал 7 8 12 Атлетик Б 6 8 13 Хетафе 7 8 14 Сельта 7 7 15 Эспаньол 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Валенсия 7 4 20 Зона вылета Малага 7 3