Райо Вальекано - Атлетик Б 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|6
|зщ
|Пате Сисс
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|8
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|10
|нп
|Серхио Камельо
|7
|нп
|Иси Паласон
|1
|вр
|Унай Симон
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галаррета
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|23
|пз
|Роберт Наварро
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|28
|пз
|Пейо Каналес
Главные тренеры
|Беньят Сан Хосе
|Эдин Терзич
История личных встреч
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Вильярреал
|7
|8
|12
|Атлетик Б
|6
|8
|13
|Хетафе
|7
|8
|14
|Сельта
|7
|7
|15
|Эспаньол
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|7
|3
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