Реал Мадрид - Вильярреал 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454 10 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Реал Мадрид Мадрид Вильярреал Вильярреал 1 вр Тибо Куртуа 22 зщ Антонио Рюдигер 17 зщ Марк Кукурелья 14 зщ Орельен Тчуамени 16 зщ Ибраима Конате 12 зщ Трент Александер-Арнольд 15 пз Арда Гюлер 5 пз Джуд Беллингем 7 пз Винисиус Жуниор 20 пз Бернарду Силва 10 нп Килиан Мбаппе 25 вр Петер Гулачи 6 зщ Пау Наварро 23 зщ Серхи Кардона 8 зщ Хуан Фойт 15 зщ Сантьяго Моуриньо 18 пз Пап Гейе 10 пз Альберто Молейро 14 пз Сантьяго Комесанья 22 нп Айосе Перес 9 нп Жорж Микаутадзе 11 нп Ильяс Ахомаш Главные тренеры Жозе Моуринью Иньиго Перес История личных встреч 24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 0 : 2 04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 3 : 1 15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 1 : 2 05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 2 : 0 19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 4 : 4 17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 4 : 1 08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур 2 : 3 19.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 3 07.01.2023 Испания - Примера 16-й тур 2 : 1 12.02.2022 Испания - Примера 24-й тур 0 : 0 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Осасуна 7 8 10 Райо Вальекано 7 8 11 Вильярреал 7 8 12 Атлетик Б 6 8 13 Хетафе 7 8 14 Сельта 7 7 15 Эспаньол 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Валенсия 7 4 20 Зона вылета Малага 7 3