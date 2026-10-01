Реал Мадрид - Вильярреал 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
10 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|25
|вр
|Петер Гулачи
|6
|зщ
|Пау Наварро
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|22
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Иньиго Перес
История личных встреч
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|19.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Вильярреал
|7
|8
|12
|Атлетик Б
|6
|8
|13
|Хетафе
|7
|8
|14
|Сельта
|7
|7
|15
|Эспаньол
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|7
|3
Кто победит?
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