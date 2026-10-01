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Реал Мадрид - Вильярреал 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
10 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Реал Мадрид
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
17 Испания зщ Марк Кукурелья
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
16 Франция зщ Ибраима Конате
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
15 Турция пз Арда Гюлер
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Франция нп Килиан Мбаппе
25 Венгрия вр Петер Гулачи
6 Испания зщ Пау Наварро
23 Испания зщ Серхи Кардона
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
18 Сенегал пз Пап Гейе
10 Испания пз Альберто Молейро
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
22 Испания нп Айосе Перес
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
11 Марокко нп Ильяс Ахомаш
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Вильярреал0 : 2Реал Мадрид
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Реал Мадрид3 : 1Вильярреал
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Вильярреал1 : 2Реал Мадрид
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Реал Мадрид2 : 0Вильярреал
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 4Реал Мадрид
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид4 : 1Вильярреал
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид2 : 3Вильярреал
19.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Вильярреал2 : 3Реал Мадрид
07.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал2 : 1Реал Мадрид
12.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Вильярреал0 : 0Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Осасуна78
10 Райо Вальекано78
11 Вильярреал78
12 Атлетик Б68
13 Хетафе78
14 Сельта77
15 Эспаньол77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Валенсия74
20
Зона вылета
Малага73
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Реал Мадрид
100%
Ничья
0%
Вильярреал
0%

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