Дженоа - Фиорентина 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 10 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Дженоа Генуя Фиорентина Флоренция 1 вр Юстин Бейло 3 зщ Кингсли Эхизибуэ 27 зщ Алессандро Маркандалли 5 зщ Лео Эстигор 22 зщ Хоан Васкес 18 пз Милутин Осмаич 77 пз Микаэль-Эгиль Эллертссон 8 пз Томмазо Бальданци 4 пз Аморим 32 пз Мортен Френнруп 9 нп Витор Оливейра 43 вр Давид де Хеа 20 зщ Алехандро Хименес 6 зщ Лука Раньери 33 зщ Виери 3 зщ Раду Дрэгушин 27 пз Шер Ндур 44 пз Николо Фаджоли 30 нп Франко Мастантуоно 32 нп Матео Пельегрино 28 нп Педру Гонсалвеш 25 нп Альё Нжие Главные тренеры Даниэле Де Росси Фабио Гроссо Паоло Ваноли История личных встреч 10.05.2026 Италия — Серия А 36-й тур 0 : 0 09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 2 02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1 31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 1 15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1 19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 4 17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур 6 : 0 18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур 1 : 2 03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 1 07.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0