Дженоа - Фиорентина 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Дженоа
Генуя
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Юстин Бейло
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|4
|пз
|Аморим
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|9
|нп
|Витор Оливейра
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|6
|зщ
|Лука Раньери
|33
|зщ
|Виери
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|32
|нп
|Матео Пельегрино
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
|25
|нп
|Альё Нжие
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|10.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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