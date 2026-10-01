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Дженоа - Фиорентина 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Дженоа
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Дженоа
Генуя
Фиорентина
Флоренция
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
3 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
18 Черногория пз Милутин Осмаич
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
8 Италия пз Томмазо Бальданци
4 Бразилия пз Аморим
32 Дания пз Мортен Френнруп
9 Португалия нп Витор Оливейра
43 Испания вр Давид де Хеа
20 Испания зщ Алехандро Хименес
6 Италия зщ Лука Раньери
33 Бразилия зщ Виери
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
27 Италия пз Шер Ндур
44 Италия пз Николо Фаджоли
30 Аргентина нп Франко Мастантуоно
32 Аргентина нп Матео Пельегрино
28 Португалия нп Педру Гонсалвеш
25 Швеция нп Альё Нжие
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Италия Фабио Гроссо
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
10.05.2026 Италия — Серия А 36-й тур Фиорентина0 : 0Дженоа
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Дженоа2 : 2Фиорентина
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Фиорентина2 : 1Дженоа
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Дженоа0 : 1Фиорентина
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина1 : 1Дженоа
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Дженоа1 : 4Фиорентина
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Фиорентина6 : 0Дженоа
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа1 : 2Фиорентина
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Дженоа1 : 1Фиорентина
07.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Фиорентина1 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Дженоа
0%
Ничья
0%
Фиорентина
0%

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