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Наполи - Фрозиноне 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Наполи
Фрозиноне

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Наполи
Неаполь
Фрозиноне
Фрозиноне
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
16 Испания зщ Рафа Марин
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
6 Шотландия пз Билли Гилмор
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
21 Италия нп Маттео Политано
70 Нидерланды нп Ноа Ланг
19 Дания нп Расмус Хойлунд
22 Италия вр Лоренцо Пальмизани
3 Италия зщ Габриэле Кальвани
79 Италия зщ Gabriele Bracaglia
2 Италия зщ Джорджио Читтадини
20 Габон пз Энтони Ойоно
73 Италия пз Патрицио Мазини
14 Италия пз Джакомо Кало
10 Австрия пз Романо Шмид
17 Грузия нп Георгий Квернадзе
7 Алжир нп Фарес Геджемис
89 Словакия нп Томаш Бобчек
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 2Фрозиноне
19.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Наполи0 : 4Фрозиноне
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Фрозиноне1 : 3Наполи
28.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Фрозиноне0 : 2Наполи
08.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Наполи4 : 0Фрозиноне
14.05.2016 Италия - Серия А 38-й тур Наполи4 : 0Фрозиноне
10.01.2016 Италия - Серия А 19-й тур Фрозиноне1 : 5Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома513
2
Лига чемпионов
Интер М513
3
Лига чемпионов
Лацио513
4
Лига чемпионов
Кальяри512
5
Лига Европы
Милан511
6
Лига конференций
Фрозиноне510
7 Ювентус510
8 Комо510
9 Наполи57
10 Сассуоло57
11 Аталанта56
12 Лечче56
13 Удинезе54
14 Торино54
15 Парма54
16 Монца54
17 Фиорентина54
18
Зона вылета
Болонья52
19
Зона вылета
Дженоа51
20
Зона вылета
Венеция50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Наполи
0%
Ничья
0%
Фрозиноне
0%

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