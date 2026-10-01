Наполи - Фрозиноне 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240 10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А , 6-й тур Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);

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Составы команд Наполи Неаполь Фрозиноне Фрозиноне 32 вр Ваня Милинкович-Савич 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 37 зщ Леонардо Спинаццола 68 пз Станислав Лоботка 6 пз Билли Гилмор 11 пз Кевин Де Брёйне 21 нп Маттео Политано 70 нп Ноа Ланг 19 нп Расмус Хойлунд 22 вр Лоренцо Пальмизани 3 зщ Габриэле Кальвани 79 зщ Gabriele Bracaglia 2 зщ Джорджио Читтадини 20 пз Энтони Ойоно 73 пз Патрицио Мазини 14 пз Джакомо Кало 10 пз Романо Шмид 17 нп Георгий Квернадзе 7 нп Фарес Геджемис 89 нп Томаш Бобчек Главные тренеры Массимилиано Аллегри История личных встреч 14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2 19.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала 0 : 4 19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 3 28.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2 08.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур 4 : 0 14.05.2016 Италия - Серия А 38-й тур 4 : 0 10.01.2016 Италия - Серия А 19-й тур 1 : 5 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Рома 5 13 2 Лига чемпионов Интер М 5 13 3 Лига чемпионов Лацио 5 13 4 Лига чемпионов Кальяри 5 12 5 Лига Европы Милан 5 11 6 Лига конференций Фрозиноне 5 10 7 Ювентус 5 10 8 Комо 5 10 9 Наполи 5 7 10 Сассуоло 5 7 11 Аталанта 5 6 12 Лечче 5 6 13 Удинезе 5 4 14 Торино 5 4 15 Парма 5 4 16 Монца 5 4 17 Фиорентина 5 4 18 Зона вылета Болонья 5 2 19 Зона вылета Дженоа 5 1 20 Зона вылета Венеция 5 0