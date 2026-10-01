Наполи - Фрозиноне 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
10 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Наполи
Неаполь
Фрозиноне
Фрозиноне
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|6
|пз
|Билли Гилмор
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|14
|пз
|Джакомо Кало
|10
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|89
|нп
|Томаш Бобчек
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|19.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 4
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2016
|Италия - Серия А
|38-й тур
|4 : 0
|10.01.2016
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|5
|13
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Милан
|5
|11
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|5
|10
|7
|Ювентус
|5
|10
|8
|Комо
|5
|10
|9
|Наполи
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|7
|11
|Аталанта
|5
|6
|12
|Лечче
|5
|6
|13
|Удинезе
|5
|4
|14
|Торино
|5
|4
|15
|Парма
|5
|4
|16
|Монца
|5
|4
|17
|Фиорентина
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Болонья
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Венеция
|5
|0
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