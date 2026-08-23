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Унион - Эльферсберг 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Унион
Эльферсберг

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Унион
Берлин
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
18.09.2026Германия — Бундеслига4-й тур7 : 0Унион
11.09.2026Германия — Бундеслига3-й турУнион1 : 3
05.09.2026Германия — Бундеслига2-й тур4 : 0Унион
29.08.2026Германия — Бундеслига1-й турУнион3 : 3
23.08.2026Кубок Германии1-й раунд2 : 4Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д412
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Байер47
6
Лига конференций
Майнц47
7 Эльферсберг47
8 Вердер47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Унион
0%
Ничья
0%
Эльферсберг
0%

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