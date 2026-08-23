Унион - Эльферсберг 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Составы команд
Унион
Берлин
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|18.09.2026
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|7 : 0
|11.09.2026
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|05.09.2026
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|29.08.2026
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|23.08.2026
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Байер
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Майнц
|4
|7
|7
|Эльферсберг
|4
|7
|8
|Вердер
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
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