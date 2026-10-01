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Майнц - Байер 10 Октября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Макс Бурда (Берлин, Германия);
Майнц
Байер

Стартовый состав
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Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
1ГерманияврАлександер Шволов
4АвстриязщШтефан Пош
5ГерманиязщЭрик Мартель
48ПольшазщКацпер Потульский
3ПерузщФабио Грубер
10ГерманияпзНадим Амири
6ЯпонияпзКаисю Сано
2АвстрияпзФилипп Мвене
19ФранцияпзАнтони Каси
9ГерманиянпФиллип Тиц
23СуринамнпШеральдо Бекер
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
2АргентиназщФакундо Медина
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
19ФранцияпзМусса Диаби
30АлжирпзИбрахим Маза
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й турБайер1 : 1Майнц
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турМайнц3 : 4Байер
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турМайнц2 : 2Байер
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБайер1 : 0Майнц
23.02.2024Германия — Бундеслига23-й турБайер2 : 1Майнц
30.09.2023Германия — Бундеслига6-й турМайнц0 : 3Байер
19.02.2023Германия — Бундеслига21-й турБайер2 : 3Майнц
27.08.2022Германия — Бундеслига4-й турМайнц0 : 3Байер
18.02.2022Германия - Бундеслига23-й турМайнц3 : 2Байер
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБайер1 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д412
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Байер47
6
Лига конференций
Майнц47
7 Эльферсберг47
8 Вердер47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Майнц
0%
Ничья
0%
Байер
0%

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