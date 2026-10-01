Майнц - Байер 10 Октября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Макс Бурда (Берлин, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Александер Шволов
|4
|зщ
|Штефан Пош
|5
|зщ
|Эрик Мартель
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|10
|пз
|Надим Амири
|6
|пз
|Каисю Сано
|2
|пз
|Филипп Мвене
|19
|пз
|Антони Каси
|9
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|19
|пз
|Мусса Диаби
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|19.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Байер
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Майнц
|4
|7
|7
|Эльферсберг
|4
|7
|8
|Вердер
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
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