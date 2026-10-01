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Гоу Эхед Иглс - Спарта 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Спарта
Роттердам
1 Норвегия вр Хьетиль Хёуг
2 Исландия зщ Альфонс Сампстед
26 Нидерланды зщ Юлиюс Дирксен
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
10 Дания пз Сёрен Тенгстедт
16 Швеция пз Виктор Эдвардсен
17 Бельгия пз Матис Сюре
9 Исландия нп Стефан Сигурдарсон
1 Нидерланды вр Майкл Браувер
2 Нидерланды зщ Lushendry Martes
3 Нидерланды зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Нидерланды пз Cedric Hatenboer
7 Финляндия пз Каспер Терхо
10 Нидерланды пз Исак Бабади
11 Нидерланды нп Joel Ideho
9 Нидерланды нп Milan Zonneveld
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
03.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Спарта2 : 2Гоу Эхед Иглс
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3Спарта
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Спарта
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Спарта1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Спарта1 : 2Гоу Эхед Иглс
21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Спарта0 : 2Гоу Эхед Иглс
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Спарта
12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Спарта2 : 1Гоу Эхед Иглс
27.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Спарта
12.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта1 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
2
Лига чемпионов
Фейеноорд717
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен716
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен79
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гоу Эхед Иглс
0%
Ничья
0%
Спарта
0%

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