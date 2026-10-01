Гоу Эхед Иглс - Спарта 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Хьетиль Хёуг
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|17
|пз
|Матис Сюре
|9
|нп
|Стефан Сигурдарсон
|1
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Cedric Hatenboer
|7
|пз
|Каспер Терхо
|10
|пз
|Исак Бабади
|11
|нп
|Joel Ideho
|9
|нп
|Milan Zonneveld
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|03.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 3
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 2
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|17
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|14
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|7
|11
|8
|Гронинген
|7
|11
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Херенвен
|7
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Спарта
|7
|5
|13
|Телстар
|7
|5
|14
|Камбюр
|7
|5
|15
|Утрехт
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|7
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков