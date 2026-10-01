Гоу Эхед Иглс - Спарта 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400 10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Гоу Эхед Иглс Девентер Спарта Роттердам 1 вр Хьетиль Хёуг 2 зщ Альфонс Сампстед 26 зщ Юлиюс Дирксен 4 зщ Йорис Крамер 5 зщ Дин Джеймс 21 пз Мелле Мёленстен 8 пз Эверт Линторст 10 пз Сёрен Тенгстедт 16 пз Виктор Эдвардсен 17 пз Матис Сюре 9 нп Стефан Сигурдарсон 1 вр Майкл Браувер 2 зщ Lushendry Martes 3 зщ Марвин Янг 4 зщ Бруно Мартинс Инди 5 зщ Бас Кюйперс 6 пз Юлиан Бас 8 пз Cedric Hatenboer 7 пз Каспер Терхо 10 пз Исак Бабади 11 нп Joel Ideho 9 нп Milan Zonneveld Главные тренеры Джозеф Остинг Рогьер Мейер История личных встреч 03.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 2 23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 0 : 3 14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 1 : 0 18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 1 4 : 5 15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 1 : 2 21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур 0 : 2 22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 0 : 0 12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур 2 : 1 27.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 1 12.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 2 Лига чемпионов Фейеноорд 7 17 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 7 16 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 7 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2