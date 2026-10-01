Фейеноорд - АЗ Алкмар 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117 10 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Фейеноорд Роттердам АЗ Алкмар Алкмар 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 32 зщ Tijme Wessels 6 зщ Джерри Сен-Жюст 35 зщ Мика Мармоль 8 пз Гиваи Зехиэль 34 пз Шарль Ванхаутте 28 пз Уссама Таргаллин 10 пз Лучано Валенте 27 нп Гауссу Диарра 19 нп Начо Ферри 28 вр Яри Де Бюссер 22 зщ Элайджа Дейкстра 3 зщ Ваутер Гус 4 зщ Льюис Схаутен 5 зщ Матео Чавес 6 пз Пер Копмейнерс 21 пз Дэйв Квакман 14 пз Калвин Стенгс 17 пз Вальдемар Андреасен 11 нп Ро-Зангело Дал 9 нп Мекс Мердинк Главные тренеры Джованни ван Бронкхорст История личных встреч 10.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1 21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 3 : 3 05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 1 02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур 3 : 2 07.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0 04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур 0 : 1 12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 1 : 0 18.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 2 : 1 16.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 1 : 3 27.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 2 Лига чемпионов Фейеноорд 7 17 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 7 16 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 7 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2