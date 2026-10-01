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Фейеноорд - АЗ Алкмар 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
10 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фейеноорд
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
32 Нидерланды зщ Tijme Wessels
6 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
35 Испания зщ Мика Мармоль
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
27 Мали нп Гауссу Диарра
19 Испания нп Начо Ферри
28 Бельгия вр Яри Де Бюссер
22 Нидерланды зщ Элайджа Дейкстра
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
4 Нидерланды зщ Льюис Схаутен
5 Мексика зщ Матео Чавес
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
21 Нидерланды пз Дэйв Квакман
14 Нидерланды пз Калвин Стенгс
17 Дания пз Вальдемар Андреасен
11 Нидерланды нп Ро-Зангело Дал
9 Нидерланды нп Мекс Мердинк
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
10.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фейеноорд1 : 1АЗ Алкмар
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур АЗ Алкмар3 : 3Фейеноорд
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур АЗ Алкмар0 : 1Фейеноорд
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Фейеноорд3 : 2АЗ Алкмар
07.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Фейеноорд2 : 0АЗ Алкмар
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар0 : 1Фейеноорд
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фейеноорд1 : 0АЗ Алкмар
18.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фейеноорд2 : 1АЗ Алкмар
16.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур АЗ Алкмар1 : 3Фейеноорд
27.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар2 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
2
Лига чемпионов
Фейеноорд717
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен716
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен79
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фейеноорд
0%
Ничья
0%
АЗ Алкмар
0%

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