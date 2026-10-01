Фейеноорд - АЗ Алкмар 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
10 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|32
|зщ
|Tijme Wessels
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|10
|пз
|Лучано Валенте
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|19
|нп
|Начо Ферри
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|22
|зщ
|Элайджа Дейкстра
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|4
|зщ
|Льюис Схаутен
|5
|зщ
|Матео Чавес
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|21
|пз
|Дэйв Квакман
|14
|пз
|Калвин Стенгс
|17
|пз
|Вальдемар Андреасен
|11
|нп
|Ро-Зангело Дал
|9
|нп
|Мекс Мердинк
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|10.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 3
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|07.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 3
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|17
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|14
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|7
|11
|8
|Гронинген
|7
|11
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Херенвен
|7
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Спарта
|7
|5
|13
|Телстар
|7
|5
|14
|Камбюр
|7
|5
|15
|Утрехт
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|7
|2
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