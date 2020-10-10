Нафтан - Белшина 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522 10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 24-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Нафтан Новополоцк Белшина Бобруйск История личных встреч 23.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 5 : 1 30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 0 : 3 14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1 25.09.2021 Беларусь - Первая лига 24-й тур 4 : 0 04.08.2021 Беларусь - Первая лига 13-й тур 0 : 0 24.04.2021 Беларусь - Первая лига 2-й тур 1 : 1 19.11.2016 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 2 : 2 25.06.2016 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0 23.08.2015 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 2 04.05.2015 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ислочь 22 45 2 Лига конференций МЛ Витебск 21 44 3 Лига конференций Динамо Мн 21 43 4 Динамо-Брест 23 40 5 Гомель 23 39 6 Неман 22 37 7 Витебск 23 36 8 Минск 23 34 9 Торпедо-БелАЗ 22 27 10 Славия-Мозырь 22 25 11 Барановичи 23 25 12 Арсенал Дз 23 23 13 Белшина 22 21 14 Стыковая зона БАТЭ 22 18 15 Зона вылета Днепр М 23 16 16 Зона вылета Нафтан 23 14