Нафтан - Белшина 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|23.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|5 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|25.09.2021
|Беларусь - Первая лига
|24-й тур
|4 : 0
|04.08.2021
|Беларусь - Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|24.04.2021
|Беларусь - Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 2
|25.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|23.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|04.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|22
|45
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|21
|44
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|23
|40
|5
|Гомель
|23
|39
|6
|Неман
|22
|37
|7
|Витебск
|23
|36
|8
|Минск
|23
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|22
|27
|10
|Славия-Мозырь
|22
|25
|11
|Барановичи
|23
|25
|12
|Арсенал Дз
|23
|23
|13
|Белшина
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|22
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|23
|16
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|23
|14
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