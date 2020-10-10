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Нафтан - Белшина 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
10 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Нафтан
Белшина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
23.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Белшина5 : 1Нафтан
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина0 : 3Нафтан
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 1Белшина
25.09.2021 Беларусь - Первая лига 24-й тур Белшина4 : 0Нафтан
04.08.2021 Беларусь - Первая лига 13-й тур Нафтан0 : 0Белшина
24.04.2021 Беларусь - Первая лига 2-й тур Белшина1 : 1Нафтан
19.11.2016 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Нафтан2 : 2Белшина
25.06.2016 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Белшина1 : 0Нафтан
23.08.2015 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Нафтан0 : 2Белшина
04.05.2015 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Белшина1 : 1Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2340
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2334
9 Торпедо-БелАЗ2227
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Днепр М2316
16
Зона вылета
Нафтан2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нафтан
0%
Ничья
0%
Белшина
0%

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