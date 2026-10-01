22:16 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Краковия - Заглембе Л 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
10 Октября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Краковия
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Краковия
Краков
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
03.05.2026 Польша — Экстракласса 31-й тур Заглембе Л0 : 0Краковия
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Краковия0 : 0Заглембе Л
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Заглембе Л1 : 2Краковия
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Краковия1 : 1Заглембе Л
18.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Заглембе Л1 : 1Краковия
11.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Краковия2 : 1Заглембе Л
13.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Краковия0 : 1Заглембе Л
30.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Краковия
18.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Краковия1 : 0Заглембе Л
24.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Заглембе Л1 : 1Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Погонь815
6 Заглембе Л915
7 Корона915
8 Пяст913
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк811
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Мотор96
17
Зона вылета
Вечиста Краков85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краковия
0%
Ничья
0%
Заглембе
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close