Краковия - Заглембе Л 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
10 Октября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Краковия
Краков
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
|03.05.2026
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 2
|18.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 0
|24.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Погонь
|8
|15
|6
|Заглембе Л
|9
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|Пяст
|9
|13
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|8
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков