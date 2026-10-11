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Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
44 Аргентина вр Вальтер Бенитес
26 США зщ Крис Ричардс
6 Франция зщ Джейди Канво
25 Израиль зщ Анан Халаили
23 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
18 Япония пз Даити Камада
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Испания нп Йереми Пино
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
26 Бельгия вр Матц Селс
23 Бразилия зщ Жаир Кунья
2 Кот-д&#039;Ивуар зщ Усман Дьоманде
5 Бразилия зщ Мурилло
27 Колумбия пз Даниэль Муньос
21 Австрия пз Ксавер Шлагер
24 Англия пз Джеймс Макэйти
14 Швейцария пз Дан Ндой
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
34 Нигерия пз Ола Айна
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1Кристал Пэлас
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
05.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1Кристал Пэлас
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ноттингем Форест
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест1 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед69
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кристал Пэлас
100%
Ничья
0%
Ноттингем
0%

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