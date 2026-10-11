Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Кристал Пэлас Лондон Ноттингем Форест Ноттингем 44 вр Вальтер Бенитес 26 зщ Крис Ричардс 6 зщ Джейди Канво 25 зщ Анан Халаили 23 пз Квинтен Тимбер 20 пз Адам Уортон 3 пз Тайрик Митчелл 18 пз Даити Камада 8 пз Хефферсон Лерма 10 нп Йереми Пино 22 нп Йёрген Странн Ларсен 26 вр Матц Селс 23 зщ Жаир Кунья 2 зщ Усман Дьоманде 5 зщ Мурилло 27 пз Даниэль Муньос 21 пз Ксавер Шлагер 24 пз Джеймс Макэйти 14 пз Дан Ндой 10 пз Морган Гиббс-Уайт 34 пз Ола Айна 19 нп Лиам Делап Главные тренеры Пьер Саж Оливер Гласнер История личных встреч 01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1 24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1 05.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1 21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 0 30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1 07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 0 28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1 12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 6 15 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 5 10 4 Лига чемпионов Брентфорд 5 9 5 Лига Европы Лидс Юнайтед 6 9 6 Лига Европы Ливерпуль 5 9 7 Лига конференций Эвертон 5 9 8 Халл Сити 5 8 9 Ньюкасл Юнайтед 5 8 10 Челси 5 7 11 Ипсвич Таун 5 6 12 Манчестер Юнайтед 5 5 13 Ноттингем Форест 5 5 14 Сандерленд 5 4 15 Кристал Пэлас 5 4 16 Астон Вилла 5 4 17 Борнмут 5 3 18 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 19 Зона вылета Фулхэм 5 2 20 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 5 2