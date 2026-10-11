Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
11 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|6
|зщ
|Джейди Канво
|25
|зщ
|Анан Халаили
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|26
|вр
|Матц Селс
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|5
|зщ
|Мурилло
|27
|пз
|Даниэль Муньос
|21
|пз
|Ксавер Шлагер
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|14
|пз
|Дан Ндой
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|34
|пз
|Ола Айна
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|05.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|6
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
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