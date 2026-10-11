Реал Сосьедад - Депортиво 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
11 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Депортиво
Ла-Корунья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|22
|зщ
|Эктор Форт
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|24
|пз
|Лука Сучич
|18
|пз
|Карлос Солер
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|21
|пз
|Янхель Эррера
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
|21
|пз
|Марио Сориано
|19
|пз
|Луисми Крус
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|32
|нп
|Бил Нсонго
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Антонио Идальго Морилья
История личных встреч
|02.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|5 : 0
|10.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 4
|23.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|05.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|5 : 1
|17.01.2016
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|22.08.2015
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|12.04.2015
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|23.11.2014
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|01.06.2013
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|13.01.2013
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|7
|8
|11
|Эспаньол
|8
|8
|12
|Вильярреал
|7
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Хетафе
|7
|8
|15
|Сельта
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Малага
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
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