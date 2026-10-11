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Реал Сосьедад - Депортиво 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
11 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Реал Сосьедад
Депортиво

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Депортиво
Ла-Корунья
1 Испания вр Алекс Ремиро
6 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
22 Испания зщ Эктор Форт
19 Сенегал зщ Мамаду Сарр
24 Хорватия пз Лука Сучич
18 Испания пз Карлос Солер
7 Испания пз Андер Барренечеа
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
10 Испания нп Микель Оярсабаль
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
13 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Химо
20 Уругвай зщ Хосе Хименес
4 Бельгия зщ Лукас Нуби
12 Италия пз Джакомо Квальята
18 Дания пз Йонатан Асп Йенсен
21 Испания пз Марио Сориано
19 Испания пз Луисми Крус
16 Италия пз Лоренцо Аматуччи
32 Камерун нп Бил Нсонго
10 Испания нп Еремай Эрнандес
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Испания Антонио Идальго Морилья
История личных встреч
02.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад5 : 0Депортиво
10.09.2017 Испания - Примера 3-й тур Депортиво2 : 4Реал Сосьедад
23.04.2017 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад1 : 0Депортиво
05.12.2016 Испания - Примера 14-й тур Депортиво5 : 1Реал Сосьедад
17.01.2016 Испания - Примера 20-й тур Реал Сосьедад1 : 1Депортиво
22.08.2015 Испания - Примера 1-й тур Депортиво0 : 0Реал Сосьедад
12.04.2015 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад2 : 2Депортиво
23.11.2014 Испания - Примера 12-й тур Депортиво0 : 0Реал Сосьедад
01.06.2013 Испания - Примера 38-й тур Депортиво0 : 1Реал Сосьедад
13.01.2013 Испания - Примера 19-й тур Реал Сосьедад1 : 1Депортиво
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна78
11 Эспаньол88
12 Вильярреал78
13 Атлетик Б68
14 Хетафе78
15 Сельта77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Малага84
20
Зона вылета
Валенсия74
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Реал Сосьедад
100%
Ничья
0%
Депортиво
0%

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