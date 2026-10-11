Реал Сосьедад - Депортиво 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000 11 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Реал Сосьедад Сан-Себастьян Депортиво Ла-Корунья 1 вр Алекс Ремиро 6 зщ Хон Мартин 17 зщ Серхио Гомес 22 зщ Эктор Форт 19 зщ Мамаду Сарр 24 пз Лука Сучич 18 пз Карлос Солер 7 пз Андер Барренечеа 21 пз Янхель Эррера 10 нп Микель Оярсабаль 11 нп Гонсалу Гедеш 13 вр Лео Роман 23 зщ Химо 20 зщ Хосе Хименес 4 зщ Лукас Нуби 12 пз Джакомо Квальята 18 пз Йонатан Асп Йенсен 21 пз Марио Сориано 19 пз Луисми Крус 16 пз Лоренцо Аматуччи 32 нп Бил Нсонго 10 нп Еремай Эрнандес Главные тренеры Пеллегрино Матараццо Антонио Идальго Морилья История личных встреч 02.02.2018 Испания - Примера 22-й тур 5 : 0 10.09.2017 Испания - Примера 3-й тур 2 : 4 23.04.2017 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0 05.12.2016 Испания - Примера 14-й тур 5 : 1 17.01.2016 Испания - Примера 20-й тур 1 : 1 22.08.2015 Испания - Примера 1-й тур 0 : 0 12.04.2015 Испания - Примера 31-й тур 2 : 2 23.11.2014 Испания - Примера 12-й тур 0 : 0 01.06.2013 Испания - Примера 38-й тур 0 : 1 13.01.2013 Испания - Примера 19-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 7 21 2 Лига чемпионов Атлетико М 7 16 3 Лига чемпионов Бетис 7 16 4 Лига чемпионов Реал Мадрид 7 15 5 Лига Европы Севилья 7 13 6 Лига конференций Алавес 7 11 7 Депортиво 7 10 8 Реал Сосьедад 7 10 9 Райо Вальекано 7 8 10 Осасуна 7 8 11 Эспаньол 8 8 12 Вильярреал 7 8 13 Атлетик Б 6 8 14 Хетафе 7 8 15 Сельта 7 7 16 Расинг 7 7 17 Леванте 6 5 18 Зона вылета Эльче 7 5 19 Зона вылета Малага 8 4 20 Зона вылета Валенсия 7 4