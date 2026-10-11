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Днепр М - Динамо Мн 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Днепр М
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Днепр М
Могилёв
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
24.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Динамо Мн3 : 1Днепр М
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0Днепр М
27.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 2Динамо Мн
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо Мн4 : 0Днепр М
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Днепр М0 : 2Динамо Мн
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 3Динамо Мн
01.07.2018 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн2 : 1Днепр М
30.07.2017 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн2 : 1Днепр М
23.07.2017 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 1Днепр М
01.04.2017 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Днепр М0 : 3Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2443
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2330
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2423
13 Белшина2321
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2316
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Днепр М
0%
Ничья
0%
Динамо Мн
0%

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