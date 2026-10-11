Днепр М - Динамо Мн 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 24-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Днепр М Могилёв Динамо Мн Минск История личных встреч 24.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 3 : 1 16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 0 27.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур 0 : 2 04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 0 23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 2 24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 0 : 3 01.07.2018 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 1 30.07.2017 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 1 23.07.2017 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 1 01.04.2017 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 0 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Ислочь 22 45 2 Лига конференций МЛ Витебск 21 44 3 Лига конференций Динамо Мн 21 43 4 Динамо-Брест 24 43 5 Гомель 23 39 6 Неман 22 37 7 Витебск 23 36 8 Минск 24 34 9 Торпедо-БелАЗ 23 30 10 Славия-Мозырь 22 25 11 Барановичи 23 25 12 Арсенал Дз 24 23 13 Белшина 23 21 14 Стыковая зона БАТЭ 22 18 15 Зона вылета Нафтан 24 17 16 Зона вылета Днепр М 23 16