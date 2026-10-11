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Сан-Паулу - Витория 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 03:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 30-й тур
Сан-Паулу
Витория

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Витория
Салвадор
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
11.04.2026 Бразилия — Серия А 11-й тур Витория2 : 0Сан-Паулу
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Витория1 : 0Сан-Паулу
10.08.2025 Бразилия — Серия А 19-й тур Сан-Паулу2 : 0Витория
26.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Сан-Паулу2 : 1Витория
05.05.2024 Бразилия - Серия А 5-й тур Витория1 : 3Сан-Паулу
27.10.2018 Бразилия - Серия А 31-й тур Витория0 : 1Сан-Паулу
13.06.2018 Бразилия - Серия А 12-й тур Сан-Паулу3 : 0Витория
17.09.2017 Бразилия - Серия А 24-й тур Витория1 : 2Сан-Паулу
09.06.2017 Бразилия - Серия А 5-й тур Сан-Паулу2 : 0Витория
25.09.2016 Бразилия - Серия А 27-й тур Витория2 : 0Сан-Паулу
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2961
2 Палмейрас2960
3 Флуминенсе2951
4 Атлетико Паранаэнсе2950
5 Крузейро2948
6 Баия2946
7 Атлетико Минейро2944
8 Сантос2942
9 Коритиба2938
10 Ред Булл Брагантино2937
11 Сан-Паулу2936
12 Витория2936
13 Ботафого2935
14 Васко да Гама2834
15 Мирасол2933
16 Коринтианс2932
17
Зона вылета
Интернасьонал2931
18
Зона вылета
Гремио2930
19
Зона вылета
Ремо2924
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2818
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сан-Паулу
0%
Ничья
0%
Витория
0%

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