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Каспий - Алтай 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 28-й тур
Каспий
Алтай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Каспий
Актау
Алтай
Семей
История личных встреч
22.03.2026 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Алтай0 : 0Каспий
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2661
2
Лига конференций
Кайрат2760
3
Лига конференций
Астана2648
4 Актобе2745
5 Окжетпес2645
6 Елимай2638
7 Тобол2737
8 Женис2632
9 Улытау2632
10 Каспий2629
11 Кызыл-Жар2728
12 Иртыш П2626
13 Кайсар2624
14 Атырау2523
15
Зона вылета
Алтай2623
16
Зона вылета
Жетысу2722
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Каспий
0%
Ничья
0%
Алтай
0%

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