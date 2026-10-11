ЛНЗ Черкассы - Кудровка 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
11 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Кудровка
История личных встреч
|18.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|7
|18
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|7
|15
|4
|Карпаты
|7
|14
|5
|Динамо К
|6
|13
|6
|Верес
|8
|9
|7
|Эпицентр
|7
|8
|8
|ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|9
|Заря
|7
|8
|10
|Левый Берег
|6
|7
|11
|Буковина
|7
|7
|12
|Черноморец
|7
|5
| 13
Стыковая зона
|Колос
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|7
|2
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