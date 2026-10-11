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ЛНЗ Черкассы - Кудровка 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
11 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
ЛНЗ Черкассы
Кудровка

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Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Кудровка
История личных встреч
18.05.2026 Украина — Премьер-лига 29-й тур Кудровка1 : 0ЛНЗ Черкассы
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Кудровка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье718
3
Лига конференций
Металлист 1925715
4 Карпаты714
5 Динамо К613
6 Верес89
7 Эпицентр78
8 ЛНЗ Черкассы78
9 Заря78
10 Левый Берег67
11 Буковина77
12 Черноморец75
13
Стыковая зона
Колос65
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка72
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ЛНЗ Черкассы
0%
Ничья
100%
Кудровка
0%

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