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Буковина - Полесье 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
11 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Буковина
Полесье

Стартовый состав
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Составы команд
Буковина
Черновцы
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
19.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Буковина
13.09.2026 Украина — Премьер-лига 6-й тур Буковина1 : 1
06.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Буковина
31.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур Буковина3 : 0
15.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Буковина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье718
3
Лига конференций
Металлист 1925715
4 Карпаты714
5 Динамо К613
6 Верес89
7 Эпицентр78
8 ЛНЗ Черкассы78
9 Заря78
10 Левый Берег67
11 Буковина77
12 Черноморец75
13
Стыковая зона
Колос65
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка72
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Буковина
0%
Ничья
100%
Полесье
0%

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