Буковина - Полесье 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
11 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Буковина
Черновцы
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|19.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|13.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|06.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|31.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|15.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|7
|18
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|7
|15
|4
|Карпаты
|7
|14
|5
|Динамо К
|6
|13
|6
|Верес
|8
|9
|7
|Эпицентр
|7
|8
|8
|ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|9
|Заря
|7
|8
|10
|Левый Берег
|6
|7
|11
|Буковина
|7
|7
|12
|Черноморец
|7
|5
| 13
Стыковая зона
|Колос
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|7
|2
Кто победит?
1 голосов болельщиков