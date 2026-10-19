FC Barcelona готова к серьезному тесту против PSG: большой европейский вечер с 1xBet!

Дата публикации: 19-10-2026 20:28

20 октября FC Barcelona встретится с PSG в рамках третьего тура основного этапа European Champions League. На Parc des Princes сойдутся два клуба со схожей философией, богатой историей и атакующим потенциалом, способным превратить этот матч в одно из главных событий осенней части турнира. Для команды Hansi Flick это важный этап на пути к возвращению на вершину европейского футбола, для парижан – шаг к историческому третьему “золоту”, а для фанатов - возможность увидеть яркое противостояние двух представителей элиты.

Barcelona подходит к выезду во Францию на фоне яркого старта в CL. В первом туре каталонцы разгромили Feyenoord со счетом 5:1, а 13 октября добились еще одной убедительной победы, обыграв Galatasaray в Стамбуле - 4:1. При этом встреча с турецким клубом потребовала от команды характера: уступая после первого тайма, Barcelona сумела изменить ход игры и забить четыре мяча.

Для Hansi Flick особенно важна возможность сочетать результативность с узнаваемым игровым стилем. Barcelona стремится контролировать мяч, быстро продвигать его между линиями и создавать угрозу благодаря движению игроков и активной игре на флангах. Важную роль в этой системе играют Dani Olmo и Fermín López, а João Cancelo добавляет вариативности при подключениях из глубины. Победы над Feyenoord и Galatasaray также показали, что голы могут приходить от разных футболистов, а команда умеет сохранять интенсивность на протяжении матча. Даже на фоне травмы лидера Raphinha мы видим, что Barça не зависит от отдельных игроков.

При этом европейская история Barcelona напоминает о масштабе ее нынешних задач. Каталонцы в последний раз выигрывали главный континентальный трофей в сезоне 2014/15, а в прошлом розыгрыше остановились на стадии четвертьфинала. Эпизодом, который до сих пор остается частью истории противостояния с PSG, стала знаменитая Remontada 2017 года. После поражения в Париже со счетом 0:4 Barcelona выиграла ответный матч 6:1 и вышла в следующий раунд. Эта история добавляет встречам клубов особый эмоциональный оттенок, хотя каждое новое поколение футболистов создает собственную главу соперничества.

PSG - соперник, которому не нужны дополнительные подтверждения европейского статуса. Парижский гранд выиграл два последних розыгрыша European Champions League и подходит к новой кампании в статусе действующего доминирующего чемпиона. В стартовом туре парижане разгромили Slovan Bratislava со счетом 6:1, продемонстрировав атакующий футбол. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia и другие игроки группы нападения способны создавать опасность как в позиционных атаках, так и при быстрых переходах из обороны в атаку. Ярким примером стал последний матч против Манчестер Сити, который завершился уверенной победой PSG со счетом 4:2.

Отдельного упоминания заслуживает Ferran Torres, летом перешедший из FC Barcelona в Paris Saint-Germain: для испанца этот матч станет особенным. В целом внутри системы парижского гранда заметен определенный каталонский след – начиная главным тренером Luis Enrique и заканчивая последним обладателем Golden Ball Ousmane Dembélé, который до Парижа выступал за FC Barcelona. Но в PSG продолжают строить собственную идентичность, в основе которой теперь лежит не покупка звезд, а создание их из талантливой молодежи.

1xBet, официальный партнер FC Barcelona, находится рядом с каталонским клубом на протяжении европейского сезона. Для болельщиков это еще один повод следить за выступлениями Blaugranes и ключевыми футбольными событиями, которые формируют историю главного клубного турнира Европы. Вечер 20 октября объединит атмосферу Parc des Princes, интригу встречи двух чемпионов и ожидание большого футбола - именно такие матчи делают European Champions League по-настоящему особенной.