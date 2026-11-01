Шапекоэнсе - Палмейрас 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2026 года в 00:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 37-й тур
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Составы команд
Шапекоэнсе
Шапеко
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
История личных встреч
|31.05.2026
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|07.06.2021
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|3 : 1
|17.10.2019
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|03.06.2019
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|03.09.2018
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|29.04.2018
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|21.08.2017
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|21.05.2017
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|27.11.2016
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|36
|80
|2
|Палмейрас
|36
|74
|3
|Крузейро
|36
|66
|4
|Флуминенсе
|36
|63
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|57
|6
|Баия
|36
|54
|7
|Атлетико Минейро
|35
|51
|8
|Ред Булл Брагантино
|36
|50
|9
|Сантос
|35
|50
|10
|Васко да Гама
|36
|47
|11
|Коритиба
|36
|45
|12
|Сан-Паулу
|35
|44
|13
|Ботафого
|35
|42
|14
|Витория
|35
|41
|15
|Мирасол
|36
|41
|16
|Коринтианс
|35
|40
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|35
|38
| 18
Зона вылета
|Гремио
|35
|38
| 19
Зона вылета
|Ремо
|36
|32
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|36
|21
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