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Эндрик заинтересован в переходе в «Рому» из-за нехватки игровой практики

Дата публикации: 03-10-2026 22:38

Эндрик заинтересован в переходе в «Рому» из-за нехватки игровой практики 

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может продолжить сезон в другом клубе. По информации Corriere dello Sport, «Рома» заинтересована в аренде 20-летнего бразильца и рассматривает его как одну из главных целей на зимнее трансферное окно.

Сообщается, что спортивный директор римского клуба Д'Амико уже добился определённого прогресса в переговорах по возможному переходу футболиста. При этом сам Эндрик и его отец положительно относятся к варианту с переездом в Италию.

Одним из преимуществ возможной сделки для бразильца может стать возможность вновь оказаться рядом с соотечественником Уэсли. В «Роме» Эндрику рассчитывают предоставить значительно больше игрового времени, чем он получает в нынешнем клубе.

Именно нехватка практики считается основной причиной, по которой в «Реале» готовы рассматривать временный уход форварда. В текущем сезоне Ла Лиги Эндрик провёл на поле всего четыре минуты, что не позволяет ему регулярно набирать игровой ритм и развиваться в условиях высокой конкуренции за место в составе.

Мадридский клуб при этом не рассматривает аренду как окончательное расставание с футболистом. Руководство «Реала» готово изучить такой вариант, если он позволит Эндрику получать стабильную практику и продолжать профессиональный прогресс.

«Рома» заинтересована в том, чтобы закрыть вопрос с усилением атаки уже зимой. Если переговоры продолжатся в нынешнем направлении, Эндрик может получить возможность провести вторую часть сезона в итальянском чемпионате.

Источник: Corriere dello Sport

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