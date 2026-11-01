Динамо Мх - Спартак М 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
22 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 15-й тур
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Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|17.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|14
|31
|2
|Динамо М
|14
|31
|3
|Спартак М
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|26
|5
|ЦСКА
|14
|26
|6
|Ростов
|15
|22
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Балтика
|14
|17
|10
|Оренбург
|14
|17
|11
|Динамо Мх
|14
|16
|12
|Ахмат
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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