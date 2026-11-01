Ислочь - Торпедо-БелАЗ 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
22 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ислочь
Минский район
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|05.07.2026
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|23.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|62
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|28
|61
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|28
|61
|4
|Динамо-Брест
|28
|51
|5
|Неман
|28
|49
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|28
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|28
|36
|9
|Минск
|28
|35
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Барановичи
|28
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|28
|24
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|28
|24
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|28
|23
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|28
|17
Кто победит?
0 голосов болельщиков