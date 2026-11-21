Шальке - Штутгарт 21 ноября обзор матча Дата публикации: 21-11-2026 Шальке-04 0 : 0 Штутгарт События матча Шальке 04 - Штутгарт 60' ⇄ Билал Эль-Ханнус / Джейми Левелинг 60' ⇄ Дженан Пейчинович / Эрмедин Демирович 65' Максимилиан Миттельштедт 66' ⇄ Мусса Силла / Хван Хи Чхан 71' ⇄ Николас Нартей / Яник Спалт 80' ⇄ Тьягу Томаш / Дениз Ундав 80' ⇄ Йоша Вагноман / Финн Йельтиш 81' ⇄ Мертджан Айхан / Джуниор Адаму 86' ⇄ Сатоси Танака / Адиль Ауашиш 86' ⇄ Эдин Джеко / Кенан Караман Составы команд Шальке-04 Гельзенкирхен Штутгарт Штутгарт 1 вр Лорис Кариус 25 зщ Никола Катич 4 зщ Хасан Куручай 21 пз Деян Любичич 33 пз Виталий Беккер 23 пз Суфьян Эль-Фаузи 29 пз Эрик Жуниор Эбимбе 20 пз Чуквубуйке Адаму 81' 24 нп Адиль Аушиш 86' 19 нп Кенан Караман 86' 7 нп Хван Хи Чан 66' 9 нп Мусса Силла 66' 43 зщ Мертджан Айхан 81' 13 пз Сатоси Танака 86' 10 нп Эдин Джеко 86' 41 вр Деннис Займен 24 зщ Йефф Шабо 3 зщ Рамон Хендрикс 7 зщ Максимилиан Миттельштедт 29 зщ Финн Ельч 80' 26 пз Дениз Ундав 80' 47 пз Яник Шпальт 71' 21 пз Гриша Прёмель 18 нп Джейми Левелинг 60' 10 нп Крис Фюрих 9 нп Эрмедин Демирович 60' 11 пз Билал Эль-Ханнус 60' 17 нп Дженан Пейчинович 60' 28 пз Николас Нартей 71' 4 зщ Йоша Ваньоман 80' 8 пз Тьягу Томаш 80' Запасные 22 вр Кевин Мюллер 17 зщ Адриан Гантенбайн 8 зщ Робин Госенс 14 пз Яник Бахман 11 нп Бриан Ласм 1 вр Фабиан Бредлов 2 зщ Амин Аль-Дахиль 22 зщ Лоранс Ассиньон 16 пз Атакан Каразор Главные тренеры Мирон Муслич Себастьян Хёнес Наказания Максимилиан Миттельштедт 66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шальке - Штутгарт, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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