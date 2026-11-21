Шальке - Штутгарт 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 21-11-2026
Шальке-04
0 : 0
Штутгарт
События матча Шальке 04 - Штутгарт
60'
⇄
Билал Эль-Ханнус / Джейми Левелинг
60'
⇄
Дженан Пейчинович / Эрмедин Демирович
65'
Максимилиан Миттельштедт
66'
⇄
Мусса Силла / Хван Хи Чхан
71'
⇄
Николас Нартей / Яник Спалт
80'
⇄
Тьягу Томаш / Дениз Ундав
80'
⇄
Йоша Вагноман / Финн Йельтиш
81'
⇄
Мертджан Айхан / Джуниор Адаму
86'
⇄
Сатоси Танака / Адиль Ауашиш
86'
⇄
Эдин Джеко / Кенан Караман
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Лорис Кариус
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|21
|пз
|Деян Любичич
|33
|пз
|Виталий Беккер
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|29
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
81'
|24
|нп
|Адиль Аушиш
86'
|19
|нп
|Кенан Караман
86'
|7
|нп
|Хван Хи Чан
66'
|9
|нп
|Мусса Силла
66'
|43
|зщ
|Мертджан Айхан
81'
|13
|пз
|Сатоси Танака
86'
|10
|нп
|Эдин Джеко
86'
|41
|вр
|Деннис Займен
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|зщ
|Финн Ельч
80'
|26
|пз
|Дениз Ундав
80'
|47
|пз
|Яник Шпальт
71'
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|18
|нп
|Джейми Левелинг
60'
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
60'
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
60'
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
60'
|28
|пз
|Николас Нартей
71'
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
80'
|8
|пз
|Тьягу Томаш
80'
Запасные
|22
|вр
|Кевин Мюллер
|17
|зщ
|Адриан Гантенбайн
|8
|зщ
|Робин Госенс
|14
|пз
|Яник Бахман
|11
|нп
|Бриан Ласм
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|16
|пз
|Атакан Каразор
Главные тренеры
|Мирон Муслич
|Себастьян Хёнес
Наказания
Максимилиан Миттельштедт
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шальке - Штутгарт, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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