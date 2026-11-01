Барселона - Вильярреал 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
22 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Барселона
Барселона
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|18
|зщ
|Херард Мартин
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
|7
|пз
|Фермин Лопес
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|17
|пз
|Энтони Гордон
|22
|пз
|Марк Берналь
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|2
|зщ
|Логан Кошта
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|20
|зщ
|Карлос Ромеро
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|16
|пз
|Карлос Масия
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Альберто Молейро
|21
|нп
|Тани Олувасейи
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Иньиго Перес
История личных встреч
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 5
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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