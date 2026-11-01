Халл Сити - Брайтон 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
22 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|22
|зщ
|Лукас Херрингтон
|2
|зщ
|Льюи Койл
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|15
|зщ
|Джон Иган
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|29
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|27
|пз
|Реган Слейтер
|50
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|20
|зщ
|Коштинья
|5
|зщ
|Льюис Данк
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|8
|пз
|Джек Хиншелвуд
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|19
|нп
|Харалампос Костулас
Главные тренеры
|Сергей Якирович
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|16.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|12.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|24.02.2014
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 1
|17.02.2014
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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