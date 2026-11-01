ГКС Катовице - Лех П 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Главный судья: Дамиан Кос (Гданьск, Польша)
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Лех П
Познань
История личных встреч
|12.04.2026
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|14
|31
| 3
Лига Европы
|Пяст
|15
|25
| 4
Лига конференций
|Легия
|14
|24
|5
|Погонь
|14
|24
|6
|Висла Кр
|14
|24
|7
|Заглембе Л
|14
|23
|8
|Ягеллония
|13
|21
|9
|ГКС Катовице
|14
|21
|10
|Мотор
|14
|19
|11
|Корона
|15
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Видзев
|14
|14
|14
|Радомяк
|14
|14
|15
|Шлёнск
|15
|13
| 16
Зона вылета
|Краковия
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Ракув
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|14
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков