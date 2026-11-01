Париж - Анже 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
22 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Париж
Париж
Анже
Анже
|1
|вр
|Кевин Трапп
|14
|зщ
|Амари Траоре
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Отавио
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Пабло Пажи
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|23
|пз
|Руди Матондо
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|93
|пз
|Харис Белькебла
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|17
|пз
|Жозеф Калулу
|18
|нп
|Джим Аллевина
|9
|нп
|Проспер Питер
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
История личных встреч
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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