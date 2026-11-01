Болонья - Удинезе 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
22 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|16
|зщ
|Николо Казале
|3
|зщ
|Артюр Теат
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|4
|пз
|Томмазо Побега
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|пз
|Риккардо Орсолини
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|28
|зщ
|Умар Соле
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|11
|пз
|Хассан Камара
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|23
|пз
|Мергим Войвода
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Коста Руньяич
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 2
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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