Сассуоло - Дженоа 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
22 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Дженоа
Генуя
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|3
|зщ
|Джош Дойг
|18
|пз
|Неманья Матич
|55
|пз
|Ибраим Сулемана
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Юстин Бейло
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|71
|пз
|Самуэль Виафе
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|9
|нп
|Витор Оливейра
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|12.04.2026
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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