«Тоттенхэм» намерен продлить сотрудничество с Кулушевски 

Дата публикации: 03-10-2026 22:40

«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Деяном Кулушевски. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб готов начать переговоры о новом соглашении со шведским футболистом, если тот сможет окончательно восстановиться после травмы и набрать необходимую игровую форму.

Действующий контракт Кулушевски с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2028 года. При этом полузащитник долгое время не мог помогать команде из-за серьёзного повреждения колена. Последний матч за лондонский клуб он провёл ещё в мае 2025 года.

Сейчас ситуация изменилась — Кулушевски уже вернулся к тренировкам в общей группе. Следующим этапом для футболиста станет восстановление оптимальных физических кондиций и возвращение к полноценным нагрузкам.

В «Тоттенхэме» рассчитывают, что швед сможет вновь стать важной частью команды. Именно его состояние и способность регулярно выходить на поле будут иметь ключевое значение для решения вопроса о новом контракте.

Кулушевски присоединился к «Тоттенхэму» в январе 2022 года. Изначально швед перебрался в Лондон из «Ювентуса» на правах аренды, а летом 2023 года английский клуб оформил полноценный трансфер футболиста.

За время выступлений за «шпор» Кулушевски стал одним из заметных игроков команды. Теперь перед полузащитником стоит задача полностью восстановиться после продолжительного отсутствия и вновь закрепиться в составе.

Источник: Football Insider